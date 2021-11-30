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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات SUV موديل 2021 في الجزائر.. الأغلى بـ4 ملايين دينار| صور

5 سيارات SUV موديل
5 سيارات SUV موديل 2021 في الجزائر.. الأغلى بـ 4 مليون دينار

أصبحت السيارات الرياضية فئة SUV على قوائم الأكثر طلبا داخل الأسواق العربية وخاصة السوق الجزائري، حيث تنافس كبرى علامات السيارات لحصد أكبر نسب مبيعات، بعدما نجحت هذه الفئة فى إثبات جدارتها بشكل واضح في أكثر من إصدار.

1 ـ مازدا CX5 

تتمتع سيارة مازدا CX5 موديل 2021 بنظام الدفع الأمامي، وزودت بمحرك تيربو بأربع أسطوانات، سعة 2.5 لتر، يستطيع توليد قوة 250 حصان مع عزم دوران 310 نيوتن متر، ويستهلك 6.8 ليتر من الوقود لكل 100 كلم، وتتسارع السيارة  من 0 إلى 100 كلم/ الساعة في 7.6 ثوان وسرعة قصوى تصل إلى 210 كلم/ الساعة، ومتصل بناقل سرعة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

حصلت سيارة مازدا على مكيف هواء مزدوج، وإمكانية الدخول إلى المقصورة بدون مفتاح، ومنفذ USB وبلوتوث، شاشة علوية مع إضاءة LED محيطية ونظام صوتي من Bose ذو 10 مكبرات صوت مع كاميرات رؤية محيطية ومستشعرات ركن أمامية وخلفية.

تأتي سيارة مازدا CX5 موديل 2021 بسعر يبدأ من 4290000 دينار جزائري.

2 ـ ستروين بيكاسو C4

ينتمى طراز سيتروين C4 لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض MPV سعة 7 مقاعد، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليولد قوة 155 حصان، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن. متر، مدعمة بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيكي.

وتضمنت سيارة ستروين فوانيس ضباب أمامية وخلفية، وإضاءة نهارية مستمرة LED، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، ونظام مثبت للسرعة، وشاشة وسائط 7 بوصة لمسية، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، ومكيف هواء أتوماتيكي.

يبلغ سعر سيارة ستروين بيكاسو C4 موديل 2021 حوالى 3250000 دينار جزائري.

3 ـ سوزوكي SX4

تأتي سيارة سوزوكي SX3 موديل 2021 بمحرك سعة 1600 سي سي، تنتج قوة 120 حصان، وأقصي عزم للسارة حوالي 156 نيوتن، بها ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 4 سرعات، عدد المقاعد 4 مقعد، وتبلغ أقصي سرعة للسيارة 180 كيلو متر علي الساعة.

تحتوى سيارة سوزوكي على مصابيح أمامية حادة ومسحوبة إلى جانبي السيارة، ومصابيح ضباب صغيرة الحجم على شكل دائري، كما توجد فتحات تهوية أسفل المصد لتحسين ديناميكية الهواء، تحتوى على كونسول وسطى عريض الحجم، مدعومة بشاشة لعرض المعلومات والبيانات تعمل باللمس وسط الكونسول حتى تساعد السائق على تحديد الاتجاهات.

تبدأ أسعار سيارة سوزوكي SX4 موديل 2021 من 3000000 دينار جزائري.

4 ـ كيا سورينتو

تستمد السيارة كيا سورينتو موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 2200 سي سي ، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 172 حصان، و 229 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء.

دعمت سيارة كيا سورينتو موديل 2021 حزمة من وسائل الرفاهية و التحكم منها، عجلة قيادة متعددة الاستخدام و قابلة للإمالة، مصابيح LED امامية و خلفية، وبها شاشة تاتش بمقاس 10.5 بوصه وتحتوى على نظام الملاحة، تحتوى عداد رقمي بشاشة معلوماتية بمقاس 12 بوصه. 

تتوافر سيارة كيا سورينتو موديل 2021 في الجزائر بـداية من 4795000 دينار.

5 ـ سيات اتيكا

تأتي سيات أتيكا موديل 2021 بمحرك 2000 سي سي ، يولد قوة 150 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن متر، والمحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك بـ8 سرعات.

جاءت السيارة سيات أتيكا موديل 2021 بتقنيات داخلية، منها عجلة القيادة ومقابض الأبواب وفرش السيارة، وشاشة لمس  قياس10.25 بوصة، ومقاعد كهربائية قابلة للتعديل وفتحات الـUSB الجديدة ونظام إضاءة داخلي ملون فاخر.

يبلغ سعر سيات أتيكا موديل 2021 بحوالى 4799000 دينار جزائري.

السيارات SUV السوق الجزائري مازدا سيتروين

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