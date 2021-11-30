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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تفاصيل نشاط وزير الإنتاج الحربي في اليوم الثاني من معرضEDEX 2021

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي

قال المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربى والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر  أن المهندس محمد أحمد مرسى وزير الإنتاج الحربى قام في إطار فاعليات اليوم الثاني من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021" باستقبال العديد من ممثلي الشركات والجهات المشاركة بالمعرض داخل جناح وزارة الإنتاج الحربي. 

وقام وزير الإنتاج الحربي ، بتفقد عدد من أجنحة الشركات العالمية العاملة بمختلف مجالات التصنيع العسكري.

ولفت  إلى أن وزير الإنتاج الحربي التقى في جناح الوزارة بالمعرض بلقاء كل من كاترينا نينوس نائب الرئيس لشئون الدفاع وعضو شركة الصناعات الدفاعية البرتغالية وسفيرة البرتغال بمصر مانويلا فرانكو، كما التقى الفريق أول ميرغني إدريس سليمان رئيس هيئة التصنيع الحربي بالسودان، وAfonso Neto وزير شئون الدفاع الأنجولي و Herminio Prata رئيس هيئة التسليح الأنجولي، وأوريسبايف مقصد رئيس لجنة المشتريات الدفاعية بوزارة الصناعات وتطوير البنية التحتية الكازاخستانية، و olivier lecointe ممثل هيئة التسليح الفرنسية.

وأوضح أن هذه اللقاءات شهدت مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك، كما تم التأكيد على حرص وزارة الإنتاج الحربي على توطين ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية في مجال الصناعات العسكرية داخل الشركات والوحدات التابعة.

وأضاف"بكر" أن المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى قام بعدد من الجولات التفقدية لأجنحة بعض الجهات بالمعرض، فقام بلقاء الفريق علي أمير أوان رئيس هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية في جناح الهيئة الباكستانية،. 

وقام الوزير بجولة تفقدية في الجناح الفرنسي حيث قام بزيارة جناح شركة "تاليس" والتقى مارك دارمون نائب رئيس الشركة لشئون الاتصالات، كما قام بزيارة عدد من أجنحة الشركات العالمية مثل "جون كوكيريل" البلجيكية العاملة في مجال تصميم وتصنيع المدافع والأبراج المتطورة للدبابات والمركبات المدرعة. 

وتفقد شركة "ATSC" الأمريكية العاملة في مجال الأنظمة الدفاعية التكنولوجية المتطورة، وشركة كابيتال مصر العاملة في مجال تصنيع مهمات الأمان الصناعي، شركة MACJEE البرازيلية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية، وشركة Larsen & Toubro الهندية العاملة في مجال إنتاج الأنظمة الأرضية والبحرية، وشركة ARQUUS الفرنسية المتخصصة في مجال العربات المدرعة، وشركة Lockheed Martin الأمريكية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية وتكنولوجيا المعلومات والأنظمة الإلكترونية وصناعات الفضاء، وتحالف (KMW & Nexter) في مجال الأنظمة الدفاعية. 

وقام وزير الإنتاج الحربي بزيارة جناح عدد من الشركات البرازيلية العاملة في قطاعات صناعية دفاعية مختلفة، وخلال زيارة تلك الأجنحة استمع السيد الوزير لشرح ممثلي هذه الشركات حول مواصفات أهم المنتجات التي تقوم هذه الشركات بعرضها  في معرض "EDEX 2021"، كما استعرض خلالها أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من ذخائر ومعدات وأسلحة، وتم التباحث حول موضوعات التعاون المقترحة بين شركات الإنتاج الحربي وهذه الشركات التي تم زيارتها.

يذكر أن معرض "EDEX 2021" يقام بمصر خلال الفترة من ٢٩ نوفمبر حتى ٢ ديسمبر ٢٠٢١ بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلي للقوات المسلحة، ويعد المعرض فرصة هامة لتبادل الخبرات بين مختلف الشركات العالمية والمحلية الرائدة في مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية.

EDEX 2021 التصنيع العسكرى هيئة التسليح الفرنسية أحدث التكنولوجيات مجال الأنظمة الدفاعية

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