بسبب اللقاح.. وزير الدفاع الأمريكي يحرم قوات الحرس الوطني من رواتب ومزايا

حذر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، قوات الحرس الوطني من خفض رواتبهم ومنعهم من التدريبات في حال عدم تلقي لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وقال أوستن إن أعضاء الحرس الوطني الذين يرفضون الحصول على لقاحات فيروس كورنا سيتم منعهم من التدريبات والتدريب الممول من الحكومة الفيدرالية اللازم للحفاظ على وضعهم في الحرس.

وكشف أوستن السياسة الجديدة في مذكرة داخلية حصلت عليها وكالة "أسوشيتد برس"، مقدمًا تعليمات لقيادات الخدمات العسكرية بنشر توجيهات بحلول الأسبوع المقبل، بشأن التعامل مع عناصر الحرس الذين لا يستوفون متطلبات الاستعداد الطبي العسكري برفضهم التطعيم.

وكتب في المذكرة "التطعيم ضروري لصحة القوات واستعدادهم"، مضيفا: "يجب تطعيم جميع أفراد الجيش ما لم يحصلوا على تنازل رسمي لأسباب طبية أو غيرها".

وحددت الخدمات العسكرية مواعيد نهائية متفاوتة تنطبق على القوات العاملة والاحتياطية وهي تطعيم أفراد الحرس الجوي بحلول شهر ديسمبر، أما أعضاء حرس الجيش فمسموح لهم أخذ اللقاحات حتى يونيو المقبل.