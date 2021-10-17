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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون: أوستن يؤكد إمكانية انضمام جورجيا وأوكرانيا للناتو خلال زيارته للبلدين

صدى البلد

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم /الأحد/ أن وزير الدفاع، لويد أوستن، سيتوجه إلى أوروبا لطمأنة حلفاء وشركاء الولايات الولايات المتحدة بشأن التزام الأخيرة بسيادتهم في مواجهة روسيا، موضحة أنه سيؤكد، خلال زيارتيه لجورجيا وأوكرانيا، على إمكانية حصول البلدين على عضوية حلف الناتو.


وقال بيان -نشره البنتاجون عبر موقعه الإلكتروني- إن أوستن سيزور كلا من جورجيا وأوكرانيا ورومانيا قبل حضور اجتماع وزراء دفاع الناتو في بروكسل. 


وأضاف البيان: "سيشدد أوستن في كل من جورجيا وأوكرانيا على أن هناك باب مفتوح للناتو ونشجع البلدين على إجراء التغييرات الضرورية لأن يصبحا مؤهلين للعضوية في التحالف الدفاعي".
 

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