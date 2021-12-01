"المالية" تكشف تفاصيل حول مبادرة «السداد النقدي الفوري"..فيديو

قالت نيفين منصور، مستشار وزير المالية للسياسات المالية، إن مبادرة «السداد النقدى الفورى»، تعمل على رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، للشركات المصدرة.

وأضافت نيفين منصور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن تلك المبادرة الهامة تعمل على توفير السيولة النقدية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج والمحفزة للقطاع التصديري.

وتابعت نيفين منصور، أن هناك تكليف رئاسي بالوصول بحجم الصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار سنويًا، من أجل دفع عجلة الاقتصاد القومى ورفع معدلات النمو وجذب استثمارات جديدة.

نحو ٣٠ مليار جنيه

وأشارت مستشار وزير المالية للسياسات المالية إلى أن عدة مبادرات، بنحو ٣٠ مليار جنيه تم صرفها لأكثر من ٢٥٠٠ شركة مصدرة حتى الآن، وهو دعم لم يسبق تخصيصه للقطاع التصديرى من قبل.