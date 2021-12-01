في ظل نجاحاته.. موسيماني يشترط التجديد لمدة موسمين مع الأهلي

أكد الإعلامي شادي محمد أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، كشف في تصريحات خاصة لـ«أوضة اللبس»، رغبة المدرب في تجديد عقده لمدة موسمين مع الفريق الأول، في العقد الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.



وقال شادي محمد خلال تصريحاته في برنامج أوضة اللبس إن بيتسو موسيماني يرغب في عمل عقد طويل الأمد مع الأهلي حتى يعمل في هدوء ويكون تركيزه الكامل مع الفريق لتحقيق الانتصارات.

ومن المنتظر أن تحضر موييرا زوجة بيتسو موسيماني إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة، لبدء التفاوض الرسمي مع الأهلي لتجديد عقد موسيماني لفترة جديدة، خاصة في ظل النجاحات للمدير الفني.