أحمد مجدي: كأس العرب أول اختبار لـ كيروش.. وفيوتشر يحتاج للوقت في الدوري

قال أحمد مجدي، نجم الزمالك السابق، في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية ETC: "لا يمكنني الحكم على كيروش بسبب اختياراته المختلفة وعدم حصوله على الوقت الكافي، وبطولة كأس العرب ستكون اختبارًا له".



وأضاف: "مصر يجب أن تصل بعيدًا في هذه البطولة، هناك بعض الأسماء كان يجب ضمها، ولكن لدينا قوام أساسي نلعب به، حتى في غياب المحترفين، فمنتخب كيروش لا يفتقد العديد من اللاعبين المؤثرين".



وأكمل: "تعجبت من انضمام أحمد حجازي مكان إمام عاشور، رغم أن الأخير لاعب وسط ولاعب الإتحاد السعودي مدافع، لماذا لا يضم لاعب وسط ؟".



وأردف بالحديث عن الدوري: "غزل المحلة والمقاصة من أفضل الفرق في الدوري المصري هذا الموسم، والمدير الفني له عامل كبير في ذلك".



وأكمل: "فيوتشر يحتاج للوقت، وما حدث مع فاركو درس للجميع، بعد 3 خسائر، الصبر على المدرب كان سببًا في الفوز بالمباريات الأخيرة".



واختتم: "البنك الأهلي يتواجد في مركز جيد لأنه بدأ بداية مختلفة عن الموسم الماضي وأصلح الأخطاء. بينما المقاولون كان يجب أن يقوم بتغيير الجهاز الفني، ليس تقليلًا منهم، ولكن لأن الأمور وصلت لطريق صعب منذ الموسم الماضي".