حسن شاكوش يوجه رسالة لشعب السعودية بعد حفله بموسم الرياض

وجه مطرب المهرجانات حسن شاكوش، رسالة لجمهوره داخل المملكة العربية السعودية، بعد حفلته الأخيرة ضمن فعاليات موسم الرياض التى أقيمت أمس.

ونشر شاكوش عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، مجموعة من الصور وكتب قائلا: "الحمدلله تاني حفلة في موسم الرياض ❤️شكرا شعب السعودية الجميل ❤️"



يذكر أن نقابة الموسيقيين المصرية قد نشرت قائمة تضم 19 مطربًا ممنوعين من الغناء في مصر من بينهم حمو بيكا وحسن شاكوش وكزبرة وحنجرة ومصطفى زكريا الشهير بـ "مسلم".



وكان الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين في مصر قد أشار إلى أن المطربين الصادر بحقهم القرار لا يمكنهم الغناء في البرامج والأفلام المصرية لكن يمكنهم الغناء خارج مصر واستخدام منصة يوتيوب، كاشفًا أن هؤلاء المطربين ليست لهم علاقة بالنقابة ويعملون بشكل غير قانوني.

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