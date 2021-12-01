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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

في اليوم العالمي للإيدز.. هذه العادات تعرضك للإصابة بالمرض اللعين

أرشيفية ـ اليوم العالمي
أرشيفية ـ اليوم العالمي للإيدز

يحتفل العالم 1 ديسمبر بـ اليوم العالمي للإيدز، وقد أصبح هذا اليوم واحدا من أشهر الأيام الدولية المتعلقة بالصحة وفرصة رئيسية لرفع الوعي، واحياء ذكرى من قضوا، الاحتفال بالانتصارات مثل زيادة فرص الحصول على خدمات العلاج والوقاية من مرض الإيدز اللعين.

حيث تولى برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز زمام المبادرة في حملات هذا اليوم منذ إعلانه وحتى عام 2004. 

وابتداء من عام 2004، بدأت اللجنة التوجيهية لحملة اليوم العالمي للإيدز باختيار مواضع لليوم العالمي بالتشاور مع المجتمع المدني والمنظمات والوكالات الحكومية المعنية بالتصدي للإيدز.

وتستمر شعارات المتداولة لمنع انتشار الإيدز  مثل "أوقفوا الإيدز، حافظوا على الوعي" تستخدم على مدار العام لـ دفع الحكومات إلى الالتزام بتعهداتها المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز).

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اليوم العالمي للإيدز

فيروس نقص المناعة البشرية هو فيروس يهاجم جهاز المناعة في الجسم، وإذا لم يتم علاجه، يمكن أن يؤدي إلى الإيدز (متلازمة نقص المناعة المكتسب).

حقائق عن  مرض  الايدز : 

  • لا يوجد حاليًا علاج فعال للإيدز، فبمجرد الإصابة به يبقى مدى الحياة
  • يمكن السيطرة على فيروس نقص المناعة البشرية مع الرعاية الطبية المناسبة
  • يمكن للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الذين يتلقون أدوية فعالة أن يعيشوا حياة طويلة وصحية ويحمون شركائهم.      

الهدف من اليوم العالمي للإيدز

  • التركيز على أهمية التوسع، وزيادة التغطية بالخدمات الوقائية والعلاجية لعدوى الإيدز محليا وعالميا.
  • رصد انتشار الإيدز والعدوى بفيروسه على الصعيد العالمي، ورصد مدى توافر خدمات العلاج، والوقاية ذات الصلة.
  • وضع السياسات، وتوفير الإرشادات القياسية والتقنية، لمساعدة البلدان على تعزيز التدخلات في القطاع الصحي، بهدف مكافحة الإيدز، والعدوى بفيروسه.

طرق العدوى بمرض الإيدز  

  • ينتقل الإيدز  من الأم إلى الجنين قبل الولادة
  • نقل الدم ينقل العدوى
  • تنتقل العدوى بالحقن
  •  انتقال العدوى عن طريق لدغ الحشرات أو بالاتصال المعتاد مع الشخص المصاب
  • يتم انتقال العدوى بالمعايشة العادية

36 مليون مصاب بمرض الإيدز 

كذلك تشير التقديرات والإحصائيات الى أن هناك نحو 36 مليون شخص الآن مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية في مختلف أنحاء العالم، يعيش أكثر من 25 مليون شخص من هؤلاء نحو 70%  في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مما يجعل هذا الإقليم أشد الأقاليم تضررا بهذا المرض في العالم.

 ونظرا لأنه يصيب بصورة رئيسية الأشخاص بين عمر 15 و49 سنة، وهم أكثر أفراد المجتمع إنتاجية اقتصاديا، فإن هذا المرض له أهميته العظمى بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولما كان غالبية السكان في البلدان الأشد تضررا بهذا المرض، هم سكان المناطق الريفية، كان تأثير هذا الوباء شديدا على القطاع الزراعي بوجه خاص.

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أكثر الدول إصابة بالإيدز 

وفي اليوم العالمي للإيدز هناك تفاوت واسع ما بين البلدان، في مستويات وباء فيروس نقص المناعة البشرية  أو متلازمة نقص المناعة المكتسبة، وتوضح التقديرات المتاحة أن معدلات انتشار المرض في أوساط البالغين تتراوح بين أقل من 1% في أجزاء من شمال أفريقيا وبعض الدول الجزرية في المحيط الهندي، وأكثر من 25%  كل من:

  • زمبابوي
  •  سوازيلاند 
  • بوتسوانا 
  • ليسوتو
  • ناميبيا
  •  زيمبابوي
  • زامبيا
  • مالاوي 
  • أوغندا
  • كينيا 
  • تنزانيا
  • غينيا الإستوائية
  • الكاميرون
  • نيجيريا 
  • الولايات المتحدة الأمريكية
  • وبلدان أفريقيا الشرقية والجنوبية هي الأشد ابتلاء بهذا الوباء  بيد أن معدلات انتشاره في تصاعد سريع في بعض بلدان غرب أفريقيا.
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