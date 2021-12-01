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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فلوكس فاجن تطور حزمة تقنيات جديدة للقيادة الذاتية

خطوة نحو القيادة الذاتية.. فولكس فاجن تطور شاسيه ونظام توجيه جديد

فولكس فاجن
فولكس فاجن

تقوم شركة فولكس فاجن الألمانية بتطوير تقنية جديدة للشاسيه وأنظمة توجيه القيادة لتضمينها في مركبات الجيل التالي من أسطولها.

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، تعكف فولكس فاجن على تطوير سلسلة من البرمجيات لاستخدامها في جسم الهيكل والتي من شأنها تحسين جودة الراحة المقدمة ورفاهية الركاب والسائق سواءً في الإصدارات الكهربائية أو إصدارات محركات الاحتراق الداخلي.

 

وأعلن عن التطوير كارستن شيبسدات، رئيس قسم ديناميكيات القيادة في فولكس فاجن  عبر ندوة في webinar وقدمت العلامة التجارية خلال الندوة سيارة من نموذج فلوكس فاجن Arteon الصالون المجهزة بتقنية الشاسيه الجديد، والذي يهدف إلى تقليل الاصطدام على الطريق وتحسين الأداء على الطرق الوعرة للسير بشكل أكثر مرونة وسلاسة على الطريق مع قدرة أعلى على امتصاص الصدمات، فيما أعلنت الشركة أن التكنولوجيا الجديدة ستساعد في التحول نحو المرة التالية والدخول بسرعة أكثر نحو عصر القيادة الذاتية، مما يسمح للركاب بالاستمتاع على الطريق والاسترخاء بشكل أكبر.

 

وتعمل العلامة التجارية الألمانية  على تطوير نظام توجيه جديد قائم على سوفت وير جديد يمكن تصميمه لتقديم نماذج مختلفة من القيادة وفقا لاختيار السائق، يزيل نظام التوجيه الجديد الحاجة إلى الاتصال الفعلي بين السائق وعجلات السيارة.

 

وتعد البرامج جزءًا كبيرًا من استراتيجية Accelerate الطموحة لشركة فولكس فاجن  وهي محور التركيز الأساسي في استراتيجية فولكس فاجن نحو المستقبل.

 

وقال شيبسدات عبر ندوة الإنترنت: "ستكون البرمجيات جزءًا أساسيًا من تحسين تجربة القيادة والتوجيه في المستقبل، لأنها تمنحنا العديد من الفرص للتأثير على خصائص التوجيه".

 

وتقول الشركة إن أنظمة مساعدة السائق مثل نظام المساعدة على الحارة ونظام المساعدة على السفر ستستفيد أيضًا من نظام التوجيه الجديد، حتى الآن لم تكشف فولكس فاجن بعد عن موعد تقديم الشاسيه وأنظمة التوجيه الجديدة في طرازاتها الجديدة.

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