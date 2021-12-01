رئيس جامعة بنى سويف يستقبل أعضاء مجلس إدارة النادي الرياضي للتهنئة

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، اللواء سامي توفيق رئيس مجلس إدارة نادي بني سويف الرياضي الجديد وبعضا من أعضاء مجلس الإدارة الدكتوره هبه عبد العظيم، والدكتور أحمد عبد الله خلف، ومصطفي شعبان، ومصطفى عاشور، ولطفي أبو زيد، وعدد من مراسلي الصحف والمواقع الإخبارية، وذلك لتقديم التهنئة عقب صدور القرار الجمهوري لسيادته رئيساً للجامعة لفترة الثانية ولمناقشة سبل التعاون المشترك.

وعبر الدكتور منصور عن سعادته بتهنئة أعضاء مجلس إدارة النادي الجديد موجهاً لهم التهنئة أيضاً لفوزهم فى انتخابات النادي والتى أجريت الجمعة الماضية، وتم خلال الزيارة مناقشة سبل التعاون بين الجامعة ونادي بنى سويف الرياضي خلال الفترة القادمة، كما قدم الدكتور منصور الشكر إلى مجلس الإدارة السابق لما بذلوه من خدمات لأعضاء الجمعية العمومية.

وتم خلال الزيارة مناقشة توقيع العديد من بروتوكولات التعاون بين الجامعة والنادي لخدمة أعضاء الجمعية العمومية من خلال مستشفى بنى سويف الجامعي، ووحدة الاستشارات الهندسية وعدد من المجالات الأخري، والاستعانة بطلاب وخريجي كلية التربية الرياضية داخل النادي فى عدد من الأنشطة الرياضية.

وقال الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة إن هناك دعم لنادي بني سويف الرياضي لدورة الخدمي بالمحافظة وذلك من دور الجامعة لخدمة المجتمع السويفي المحيط بها، مؤكداً على ترأسه لوفد من الجامعة لزيارة النادي خلال الفترة القادمة لتقديم التهنئة بصفة رسمية لمجلس الإدارة عقب فوزهم فى الإنتخابات وتقديم كل العون الأكاديمي من الجامعة للنادي.

وأوضح رئيس الجامعة أنه سيتم تنظيم قوافل توعوية وندوات تثقيفية لاستعراض الإنجازات التى تشهدها الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وغيرها من الأنشطة الأخري لخدمة أعضاء الجمعية العمومية.

وأكد اللواء سامي توفيق رئيس مجلس إدارة نادى بنى سويف الرياضي أن زيارته اليوم لجامعة بنى سويف بوفد من مجلس الإدارة لتقديم التهنئة للدكتور منصور حسن عقب صدور القرار الجمهوري بالتجديد له لفترة تانية نظرا لما شهدته الجامعة من إنجازات خلال فترة رئاسته، وتم خلال ال زيارة مناقشة العديد من البرتوكولات لخدمة أعضاء الجمعية العمومية حيث أبدي رئيس الجامعة موافقته ودعمه لخدمة النادي.

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