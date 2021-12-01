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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

أوميكرون يهدد العالم| بعد أوروبا وإسرائيل..مستشار الرئيس: المتحور سيظهر في مصر

متحور أوميكرون
متحور أوميكرون

أبلغ مجموعة من الخبراء المكلفين بمتابعة تطور وباء فيروس كورونا في جنوب أفريقيا، بالرابع والعشرين من نوفمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية، عن متحور جديد يدعى "أوميكرون" والذي يحتوي على عدد كبير من الطفرات الجينية، التي تجعله قادرا على الانتشار بشكل أسرع وأكثر فتكا من المتحورات السابقة،بجانب قدرته الغير مسبوقة على مقاومة اللقاحات.

سلالة مثيرة للقلق

 ووصفت منظمة الصحة العالمية، سلالة أوميكرون الجديدة، أنها مثيرة للقلق وشديدة العدوى، كما أن اللقاحات المتوفرة حاليا أقل فعالية من الحماية منه، وهو ما دفع العديد من دول العالم لقطع جميع الرحلات والخطوط الجوية من وإلى جنوب أفريقيا في محاولة لإيقاف الفيروس، ووقف تسربه إلى دول العالم.

ورغم التحذيرات والتشديدات والإجراءات الجماعية التي اتخذتها دول العالم لمنع تسرب أوميكرون إلى العالم، جاءت آخر مستجدات الأزمة باكتشاف السلالة في العديد من الدول الأوروبية وأبرزها بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، بجانب اكتشافها في آسيا وأستراليا وبعض الدول الأفريقية.

أوميكرون في هولندا

قال المعهد الوطني للصحة في هولندا، أمس، إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون"، انت موجود بالفعل في هولندا، قبل أكثر من أسبوع على تأكيد السلطات الصحية للحالات الأولى، موضحا أنه تم العثور على آثار سلالة أوميكرون في عينتين تم سحبهما في 19 و 23 نوفمبر الماضي أي أنها وصلت إلى أمستردام قبل 10 أيام على الأقل من الإعلان عنها في جنوب أفريقيا، وهو ما يثير الشكوك حول مصدر أوميكرون.

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أوميكرون في مصر

من ناحية أخرى أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس السيسي، للشؤون الصحية، أنه حتى الآن لم يتم تسجيل أي حالات مصابة بـ متحور أوميكرون، ولكنه سيدخل مصر بنسبة 100%، موضحا أن تسجيل متحور أوميكرون في مصر من عدمه، لا يجب أن يشغلنا كثيرا، لأنه سيدخل مصر خلال المرحلة المقبلة، والدولة تعمل على تقليل الإصابة به قدر الإمكان.

ودعا مستشار الرئيس في تصريحات إعلامية، إلى عدم الهلع من المتحور الجديد مشيرا إلى أن مصر لا تزال في الموجة الرابعة من انتشار فيروس كورونا، وهناك حالات متفاوتة بين بسيطة وقوية يتم التعامل معها، وكل ما علينا هو الترقب والحذر واتباع الإجراءات الاحترازية.

أعراض متحور أوميكرون

وعن أعراض المتحور الجديد، قالت الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا، أن التعب الشديد، هو العرض الرئيسي لمتحور كورونا الجديد "أوميكرون"، بينما لم يعاني أي من المصابين من فقدان حاستي الشم، والتذوق.

الدول المنتشر بها

وتفيد وسائل الإعلام الدولية أنه تم تسجيل حوالي 100 مصاب بالمتحور الجديد في جنوب أفريقيا فقد، فيما تم رصده بالفعل في الصين وإسرائيل وبلجيكا والتشيك وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وأستراليا والبرتغال واسكتلندا وهولندا والمملكة العربية السعودية ونيجيريا، وكان السبب الرئيسي لكل تلك الإصابات هو الوافدين من دول إفريقية أو ممن كانوا في جنوب أفريقيا وبوتسوانا، بما يشير إلى أن منطقة جنوب أفريقيا هي المصدر الرئيسي للمتحور الجديد.

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