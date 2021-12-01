انخفاض درجات الحرارة..الأرصاد تحذر :مصر تشهد طقساً بارداً بداية من مساء اليوم

انخفاض وأمطار.. تحذير ومناشدة من الأرصاد للمواطنين بشأن الطقس

حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس بداية من مساء اليوم الأربعاء على البلاد.

وقال محمود شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" المذاع عبر شاشة "TeN"، اليوم الأربعاء، إن البلاد ستشهد طقساً بارداً بداية من مساء اليوم، موضحا أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضات ملحوظة اعتبارا من مساء اليوم.



وأضاف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن السواحل الشمالية ستشهد اليوم فرص خفيفة لسقوط الأمطار أيضا لذلك وجب الحذر من هذا الأمر، متابعا أن الأمطار المتساقطة لن تؤثر على الأنشطة اليومية.



وتابع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية تعد الظاهرة الأكثر تأثيرا خلال هذه الفترة، ولكنها ليست كثيفة ولم تؤثر على القيادة، متوقعا ارتفاع أمواج البحر المتوسط لتصل إلى 4 متر.



وأكمل الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بناء على هذا الأمر لا ننصح بممارسة رياضة الصيد اليوم بشواطىء البحر المتوسط، مناشدا من يتواجد خارج المنزل ليلا أن يرتدي الملابس الشتوية.

فيما أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة احتمالية عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.



وكلف المحافظ مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.



وكما وجه المحافظ بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، وكلف بتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.