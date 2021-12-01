عمرو السولية رجل مباراة مصر ولبنان في كأس العرب

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب، اليوم الأربعاء، فوز عمرو السولية لاعب النادي الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت المنتخب الوطني بنظيره اللبناني، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وفاز عمرو السولية بعد أدائه المميز في مباراة اليوم مع المنتخب المصري، حيث لعب اللقاء كاملًا وساهم في انتصار الفراعنة الليلة.

وكان المنتخب المصري قد استهل مشواره في بطولة كأس العرب، بفوزه على نظيره اللبناني بهدف نظيف، في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة.

سجل هدف اللقاء الوحيد، اللاعب محمد مجدي أفشة في الدقيقة 71 من عمر اللقاء، من ركلة جزاء تحصل عليها زميله أحمد فتوح.