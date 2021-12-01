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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد عن حالة الجو يومي الجمعة والسبت: مستقرة وبلا أمطار.. فيديو

درجات الحرارة
درجات الحرارة

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن البلاد لم تدخل حتى الآن فى فصل الشتاء، مؤكدة أن فصل الشتاء، سيبدأ فى 21 ديسمبر.

 

ولفتت إلى أن الحالة التى تتعرض لها الأجواء فى مصر عبارة عن كتلة صادمة من جنوب أوروبا، وأن هذه الموجة مستمرة حتى الأسبوع المقبل.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن الحالة الجوية يومي الجمعة والسبت مستقرة ولن تشهد أمطار، ولكن سيكون هناك شبورة فى الصباح الباكر.

 

كما حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس بداية من مساء اليوم الأربعاء على البلاد.

 

وقال، إن البلاد ستشهد طقساً بارداً بداية من مساء اليوم، موضحا أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضات ملحوظة اعتبارا من مساء اليوم.


وأضاف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن السواحل الشمالية ستشهد اليوم فرص خفيفة لسقوط الأمطار أيضا لذلك وجب الحذر من هذا الأمر، متابعا أن الأمطار المتساقطة لن تؤثر على الأنشطة اليومية.


وتابع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية تعد الظاهرة الأكثر تأثيرا خلال هذه الفترة، ولكنها ليست كثيفة ولم تؤثر على القيادة، متوقعا ارتفاع أمواج البحر المتوسط لتصل إلى 4 متر.


وأكمل الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بناء على هذا الأمر لا ننصح بممارسة رياضة الصيد اليوم بشواطئ البحر المتوسط، مناشدا من يتواجد خارج المنزل ليلا أن يرتدي الملابس الشتوية.

فيما أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة احتمالية عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.


وكلف المحافظ مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.


وكما وجه المحافظ بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، وكلف بتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

 

الأرصاد الجوية الأرصاد مركز الاستشعار عن بعد فصل الشتاء صالة التحرير

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