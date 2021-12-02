عضو زراعة النواب: اتفقنا مع الحكومة على تشكيل لجنة لتحديد أسعار المحاصيل

قال النائب عادل يونس حماد، إن لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري ، وبحضور وزيري التموين على المصيلحي ووزير الزراعة القصير، ناقشت طلب الإحاطة المقدم منه بشأن تحديد سعر عادل للمحاصيل الزراعية والمشاكل التى تواجه الزراعة فى مصر.



وأوضح حماد، أن الاجتماع أسفر عن ضرورة تحديد سعر عادل لأسعار المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، مردفا: "لا بد أن نحدد ما هو السعر الذي يحدد ربحية الفلاح، وتستفيد منه كل المنظومة.. إصدار قرار بالسعر دون دراسة سيظلم النواب والحكومة".



وتابع النائب نتائج الاجتماع: ضرورة تبني استراتيجية لتحويل نظام الري بالغمر إلى الري الحديث، مع تحديد الدراسة اللازمة قابلية التطبيق وضرورة تشكيل لجنة ممثلة من عدة محافظات لتحديد الأسعار وتحديد مدة زمنية للجنة المشكلة للانتهاء من تحديد السعر وذلك حتى لا يترك الموضوع بشكل عشوائي.