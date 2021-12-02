هافال تشارك في معرض جدة للسيارات

أعلنت شركة هافال في المملكة العربية السعودية ، من خلال وكيلها شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة ، عن مشاركتها فى فعاليات معرض جدة الدولي للسيارات، والذي من المخطط أن يُقام في الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر المقبل داخل أكبر قبة في العالم “جدة سوبردوم” .

وتقدم شركة هافال خلال فاعليات معرض جدة الدولي للسيارات ، احدث ما تمتلكه فى عالم السيارات ، بجانب بعض السيارات البارزة ذات الأسعار التنافسية والتصاميم الأنيقة في السوق السعودي مثل جوليان وH6 وH9.

وسيشهد معرض جدة الدولي للسيارات حضور الكثير من شركات السيارات ذات الأسماء البارزة في السوق السعودي، وسيشهد المعرض الكشف عن سيارات اختبارية وأخرى رياضية، كما سيتم الكشف عن أحدث السيارات الفارهة في العالم.

ويشمل معرض جدة الدولي للسيارات على تدشينات حصرية لأحدث المركبات في السوق السعودي، وسيكون المعرض أكبر تجمع من نوعه للعلامات التجارية في المنطقة، حيث يقام على مساحة 34,600 متر مربع، في حين يُعد السوق السعودي أكبر المستوردين للمركبات في المنطقة بنسبة تزيد عن 40%، وبإجمالي مبيعات يصل لـ 533 ألف سيارة سنوياً.

وتعتبر شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة، وهي وكيل شركة هافال في المملكة العربية السعودية، وهي شركة تابعة لشركة علي زيد القريشي وإخوانه “AZAQ” التي تتمتع بخبرة غنية وطويلة في عالم السيارات تلتزم مع كل شركائها بتقديم تجربة مرضية لجميع عملائها.

والجدير بالذكر ان شركة هافال هي شركة متخصصة في تصنيع سيارات الاس يو في وهي مملوكة لشركة جريت وول موتورز .