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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: 700 مليار جنيه مهدرة سنويا بسبب الاقتصاد غير الرسمي بمصر ..فيديو

البورصة المصرية
البورصة المصرية

أكد هاني توفيق الخبير الاقتصادي، أن توقيت ظهور فيروس كورونا سيئ على اقتصاد العالم ومصر خاصة مع تحقيق إنجازات في ملف البنية التحتية كلفت الدولة أموالا كثيرة وانجازات في كافة المجالات لتهيئة البيئة للاستثمار.

وحذر الخبير الاقتصادي هاني توفيق، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي ابراهيم عيسى، من خطورة تأثير الاقتصاد غير الرسمي على الاقتصاد بشكل عام، قائلا: " فيه حوالي 700 مليار جنيه مهدرة سنويا بسبب الاقتصاد غير الرسمي".

معوقات الاقتصاد في مصر

وأوضح هاني توفيق، أن أحد معوقات الاقتصاد فى مصر هي مزاحمة الدولة ودخولها في النشاط الاقتصادي، قائلا: "الدولة يجب أن تكون مراقبة على الاقتصاد لا منافسة".

فيروس كورونا إبراهيم عيسى رجال الأعمال استثمار الإخوان

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