سوق المستعمل.. 5 سيارات هاتشباك موديل 2018| صور

اكتسبت السيارات الهاتشباك شهرة واسعة داخل مختلف الأسواق العالمية لتصميمها المميز، حيث تكتسب هذه الفئة الأفضلية في التعامل مع الطرق المزدحمة، وأيضاً لسهولة عملية الاصطفاف، بجانب القدرات الفنية والتجهيزات الخاصة بها، و لها تواجد طاغي في سوق المستعمل الذى يشهد منافسة شرسة بين هذه الفئة.

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري سعر و مواصفات 5 سيارات هاتشباك موديل 2018.

1 ـ سيات ابيزا

تنتمى سيارة سيات ابيزا لفئة السيارات الهاتشباك، زودت بمحرك مكون من 4 أسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة قدرها 110 حصان، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن/ متر، تقترن ناقل حركة بـ 6 سرعات أوتوماتيكي الأداء.

احتوت طرازات سيات على نظام الـBluetooth، وفتحة سقف، ومصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، شحن الهواتف لا سلكيا، وعداد ديجيتال، وشاشة بيانات 8 بوصة، ونظام SEAT Full Link الذي يسمح بربط الهاتف مع السيارة من خلال تطبيقات Apple Car Play و Android Auto.

تتراوح أسعار سيارة سيات ابيزا موديل 2018 في سوق المستعمل من 220 ألف إلي 260 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.

2 ـ سيات ليون

تأتي السيارة سيات ليون 2018 بمحرك 1600 سي سي بقوة 110 حصان وعزم دوران 155 نيوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات و تستطيع التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة خلال 11.4 ثانية و تستطيع الوصول الي سرعة قصوى تبلغ 185 كم في الساعة.

زودت سيات ليون موديل 2018 بمجموعة من من المواصفات القياسية ووسائل الأمان، ومنها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABD، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكترونى ESP.

تتراوح أسعار سيارة سيات ليون موديل 2018 في سوق المستعمل من 300 ألف إلي 340 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.

3 ـ فولكس فاجن جولف 7

تتوافر السيارة جولف 7 2018 بمحرك 1200 سي سي تيربو، بقوة 140 حصان وعزم دوران 155 نيوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات و تستطيع التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة خلال 11.4 ثانية و تستطيع الوصول الي سرعة قصوى تبلغ 185 كم في الساعة.

يحتوي طراز جولف 7 موديل 2018 ببرنامج الثبات الالكتروني ESP، وعدد من 6 وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، وأخرى جانبية وستائر هوائية، وحماية ضد الاصطدام بالإضافة إلى أحزمة أمان ثلاثية النقاط في الأمام والخلف.

يبلغ سعر سيارة فولكس فاجن جولف 7 موديل 2018 في سوق المستعمل من 300 ألف إلي 360 ألف جنيه.

4 ـ أوبل استرا

تمتلك أوبل أسترا محرك سعة 1.6 لتر بقوة 115 حصان وعزم دوران 155 نيوتن.متر، يتصل بناقل أوتوماتيكي من 6 سرعات يُمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 13.3 ثانية وتصل سرعتها القصوى إلى 185 كم/ساعة ويبلغ استهلاكها من الوقود 7.1 لتر لكل 100 كم وسعة خزان الوقود 56 لتر.

جهزت سيارة أوبل أسترا محرك سعة 1.6 لتر، يولد قوة 115 حصان وعزم دوران 155 نيوتن.متر، يتصل بناقل أوتوماتيكي من 6 سرعات يمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 13.3 ثانية وتصل سرعتها القصوى إلى 185 كم/ساعة ويبلغ استهلاكها من الوقود 7.1 لتر لكل 100 كم وسعة خزان الوقود 56 لتر.

تتراوح أسعار سيارة أوبل استرا هاتشباك موديل 2018 من 220 ألف إلي 260 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.

5 ـ كيا بيكانتو

جهزت السيارة كيا بيكانتو موديل 2018 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 84 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 122 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل عبر منظومة الدفع الامامي، مع سرعة قصوى تصل إلى 161 كيلومتر في الساعة.

دعمت سيارة كيا بيكانتو بنظام الكاميرا الأمامية، وأجهزة الاستشعار لمراقبة علامات الطريق، بمساعد تفادي الاصطدام الخلفي RCCA الذي ينبه السائق ويوقف السيارة إذا اكتشف مركبة أخرى تقترب من اليسار أو اليمين عند الرجوع من مكان وقوف السيارات.

تتراوح أسعار سيارة كيا بيكانتو موديل 2018 من 220 ألف الي 260 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.