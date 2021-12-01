رشا فايز: الجامعات الأهلية لها دور قوي ومهم في التنمية الشاملة للدولة..فيديو

قالت النائبة رشا فايز، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن الجامعات الأهلية لها دور قوي وهام في عمليات التنمية الشاملة للدولة المصرية.

وأضافت رشا فايز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “السلطة التشريعية”، عبر فضائية “كسترا نيوز”، ان مجلس النواب وافق على بعض القوانين الخاصة بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة، مشيرة إلى ان مجلس الجامعات الخاصة والأهلية سيعمل على متابعة العملية التعليمية.

وتابعت رشا فايز، أن هناك 7 جامعات أهلية، مؤكدا أنها ستساهم في تلبية إحتياجات الطلاب الجدد في سوق العمل.

هناك جامعة الجلالة

واشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى ان هناك جامعة الجلالة والمنصورة الجديدة والملك سلمان والعلمين الجديدة، مؤكدة أن تلك الجامعات تقوي المنافسة بين الجامعات الحكومية والخاصة وبالتالي ارتفاع مستوى التعليم.