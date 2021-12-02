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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فى واقعة قتل طفلة حلوان علي يد عطار..الشهود يروون تفاصيل الجريمة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أفاد شهود العيان علي جريمة قتل الطفلة جيهان المعروفة بـ جني بالمساكن الاقتصادية بحلوان ،بأن الجاني ٣١ سنة جامعي ولديه محل عطارة بالمنطقة محل الجريمة مستنكرين ارتكابه الجريمة ،بعد أن قام باحتجازها داخل محله محاولا اغتصابها وعندما قاومته طعنها بسكين ثم خنقها .

وأوضح الشهود من أهالي منطقة الطفلة جني، وهو ما كشفت عنه التحريات وجمع المعلومات ان المتهم ظل يبحث عن جوال داخل محله لوضع جثة الطفلة جني ٥ سنوات فيها ،  إلا أنه لم يجد فذهب الي محلات قريبة من محله بحثا عن جوال ، وهو السبب في كشف جريمته بعد ان رصدته كاميرات المراقبة .

وتبين من الفحص للبلاغ أن المتهم وضع الطفلة “ جني ” عقب قتلها داخل الجوال والقي بالجثة بالقرب من محله فى مقلب قمامة ، الي ان عثر الأهالي علي الجثة وقاموا بابلاغ الشرطة التي حضرت علي الفور وكشفت ملابسات الجريمة .

ووسط حراسة أمنية مشددة قام المتهم بتمثيل جريمته فى حضور وكيل النيابة ورجال المباحث وتم حبسه ٤ ايام علي ذمة التحقيق بعد الاطلاع على تحركاته من خلال كاميرات المراقبة ، والاستماع للشهود علي الواقعة .

وبعد تفريغ كاميرات المراقبة محل الواقعة تم كشف ملابسات وتفاصيل الحادث ، حيث تبين ان المتهم وراء قتل الطفلة لديه محل عطارة بحلوان ، حيث قام باستدراجها ونفذ جريمته بعد ان فشل في الاعتداء عليها .

وكان قسم شرطة حلوان قد تلقي بلاغا من الاهالي بالعثور على جثة طفلة داخل جوال بمنطقة مساكن الاقتصادية بحلوان.

وكشفت التحريات، أن المتهم صاحب محل عطارة " ٣١ سنة " ودائم التواجد في المنطقة، وأنه وراء الواقعة وقام بإلقاء الضحية أمام منزل بالمنطقة عقب ارتكاب الواقعة.

ومن خلال فحص البلاغ تم الكشف عن خيوط الجريمة ، وتم العثور على جثة الطفلة تدعي جني " ٥ سنوات " بها اثار تعذيب وضرب في انحاء متفرقة من جسدها .

كما كشفت الكاميرات الموجودة بمسرح الجريمة عن شابا يحمل جوالا خلال سيره بأحد المناطق القريبة من مكان حدوث الجريمة، تم تحديد هويته وضبطه، وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.

اغتصاب الشهود عطار قسم حلوان الطفلة جنى

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