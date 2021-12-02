خبأ الحشيش في الحذاء.. ضبط راكب في مطار القاهرة | صور

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الخميس، من ضبط راكبين إحداهما بحوزته أسلحة بيضاء والثاني بحوزته قطعة من الحشيش المخدر أخفاها في حذائه، وتم تحرير محضرين للراكبين.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، استوقف حافظ منشاوي، مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، في أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوم وضرائب جمركية.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد سيد عبد العزيز، مأمور الجمرك، وطاهر خفاجي، رئيس القسم، واللذان تلاحظ لهما وجود ما يشتبه أن يكون أسلحة بيضاء داخل حقائب الراكب، قام أحمد فوزى، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، بتكليف سامي نبيل سامي، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب، يدويا مما أسفر عن ضبط 10 خناجر ذات نصل.

وقرر المقدم أحمد حمد، من إدارة شرطة الحماية المدنية بالمطار، أن الأسلحة البيضاء محظور حيازتها طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته.

المحاولة الثانية، كانت تهريب قطعة حشيش، حيث تقدم أحد الركاب القادمين على طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت لإنهاء الإجراءات الجمركية على حقائبه في الصالة الحمراء، قام محمد الهادي أحمد، مدير الحركة، والمشرف بتكليف محمد محمود إبراهيم، عمر مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا وتم تقدير الرسوم الجمركية المستحقة على الراكب، إلا أنه تلاحظ لهما ارتباك الراكب، وقام مدير إدارة الجمرك بتكليف المأمور ومدير الحركة بتفتيش الراكب ذاتيا، مما أسفر عن ضبط قطعة تزن حوالى 35 جراما من مخدر الحشيش مخبأة في فردة الحذاء الذي يرتديه الراكب.

وأمر صبحي ربيع، مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الأول، كما أمر أحمد سعد، مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكبين للنيابة المختصة للتحقيق.

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