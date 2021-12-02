مذكرة تفاهم بين "الجايكا" وجامعة عين شمس ومنظمة "10000 شخص" اليابانية

وقع د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وأومورا يوشيفومي رئيس مكتب الجايكا بمصر ود. حازم راشد عميد كلية التربية ومينامي شيننوسكيه رئيس المنظمة اليابانية غير الهادفة للربح "10000 شخص"، مذكرة تفاهم ثلاثية بين كلية التربية والجايكا والمنظمة.



تهدف المذكرة إلى نشر واستدامة نموذج "الكومينكان" في مصر وذلك من خلال إقامة أنشطة تربوية في مختلف المجالات، لإثراء المهارات وتنميتها وتطويرها؛ بشكل يرتبط باحتياجات المجتمعات المحلية في مصر.



ومن الجدير بالذكر أن مفهوم "الكومينكان" بدأ في اليابان عقب الحرب العالمية الثانية وغايتها تحقيق التنمية من خلال التعلم الإجتماعي وتبادل الخبرات والمهارات بين المواطنين، حيث يوجد حالياً أكثر من 14300" كومينكان" في ُّجميع انحاء اليابان، والذي يلعب دورا هاما في التواصل وتبادل الخبرات من خلال الأنشطة الُمجتمعية، كما تعتبر جمعية اجتماع 10 الاف شخص هي المسئولة عن إدارة مركز كومينكان هانتاجاوا وتعمل الجمعية على تعزيز التنمية المستدامة في المجتمع من خلال تعزيز الثقافة المحلية وتخطيط الأنشطة بين الأجيال وتعزيز حل القضايا من خلال أنشطة الموارد البشرية المحلية مثل إحياء زراعة فول الصويا المحلي واستخدامه في الفصول الدراسية في المدارس الابتدائية، مما أدى إلى بناء وحدة مشتركة تعزز الفخر مع كبار السن المحليين الذين يعملون كمدرسين.

وحصل المركز على جائزة أساهي التعليمية نوبي نوبي في عام 2013 وجائزة زارة في التربية والتعليم والثقافة والرياضة والعلوم وجائزة المركز الجماهيري مرتين في عام 2010 و2019، 2019 وكذلك جائزة خاصة للكومينكان الممتاز بمبادرة الجلوبال كومينكان (Global Kominkan) في عام 2019.