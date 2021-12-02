عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة:إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهاتف للترويج للمقصد السياحي المصري محليا ودوليا

خالد العناني
خالد العناني

التقي الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار  Julia Simpson المدير التنفيذي للمجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC، ويأتي ذلك في إطار  اللقاءات المهنية التي يعقدها الوزير خلال زيارته الحالية للعاصمة الاسبانية مدريد للمشاركة في أعمال الدورة رقم ١١٤ للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية وذلك في إطار أعمال الدورة (٢٤) للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية UNWTO.

وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من الملفات التي من شأنها أن تعمل علي تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والمجلس والتنسيق الدائم بين القطاع السياحي الخاص والحكومي لمواجهة التحديات التي يمكن أن يواجهها القطاع السياحي في المستقبل بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، بالإضافة الى مناقشة ملف السياحة المستدامة وما تقوم به الدولة المصرية من إنجازات في هذا الملف.

كما استعرض الوزير التطورات التي يشهدها المقصد السياحي المصري وما تقوم به الدولة من جهود للنهوض بقطاع السياحة، والملفات المتعلقة بالسياحة المستدامة، مشيرا إلى استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ ٢٠٢٢ " COP 27" بمدينة شرم الشيخ، واستضافتها خلال الربع الأول من العام القادم للاجتماع ال ٤٨ للجنة الاقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية.

كما تحدث الوزير عن الافتتاحات الوشيكة مثل المتحف المصري الكبير والعاصمة الادارية الجديدة، وجهود الوزارة في ملف التحول الرقمي، والخدمات الالكترونية التي يتم تقدمها  للسائح منوها عن ان الوزارة بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول "موبايل أبليكيشن"  للترويج للمقصد السياحي المصري محليا ودوليا.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تحرص دائما على رفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين وخاصة الأطفال والشباب.

وقد أعربت  Julia Simpson عن استعداد المجلس الدولي للسياحة وللسفر لتقديم كافة آوجه الدعم الفني اللازمة للنهوض بالقطاع السياحي لمواجهة التحديات التي قد تواجه القطاع السياحي في المستقبل، بالإضافة الى تنسيق الجهود المشتركة في مجال السياحة المستدامة.

كما أشادت بفعالية " الاقصر...طريق الكباش" التى أُقيمت الأسبوع الماضي، مؤكدة على ان هذه الفعالية  ستزيد من الطلب على زيارة المقصد السياحي المصري والاستمتاع بالمقومات السياحية والاثرية المتنوعة به.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الدولي للسياحة والسفر  WTTC  كان قد قام في يونيو ٢٠٢٠ باعتماد ضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الدولة المصرية لإعادة استقبال السياحة الوافدة إليها، ومنح مصر خاتم السفر الآمن  Safe Travel Stamp.   

 

خالد العنانى وزير السياحة والاثار المدير التنفيذي للمجلس الدولي للسياحة والسفر القطاع السياحي

ترشيحاتنا

نشاط للرياح.. الأرصاد: طقس الغد لطيف نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 22

عرض أبو صدام وغدوة |تعرف على فعاليات سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائى

تويتر يفرض قيوداً على مشاركة الصور ومقاطع الفيديو .. خبير يوضح السبب

وزير السياحة:إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهاتف للترويج للمقصد السياحي المصري محليا ودوليا

الهجرة والتعاون الدولي تشاركان في الاحتفال بمرور عام على إنشاء «المصري الألماني للوظائف»

ليست خرافة.. خبراء يكشفون أسرار "متلازمة الذئب" النادرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

بسبب أوميكرون.. الصحة: توسيع دائرة الفحص الجيني لمصابي كورونا في مصر.. فيديو

بسبب تمور وحليب .. إحالة عمر كمال للتحقيق بتهمة إهانة قدسية مصر

وجدوا الكنز.. الداخلية تضبط تشكيل عصابى عثروا على مقبرة أثرية بعين شمس

مصر من ضمنها.. السعودية تصدر قرارات جديدة تشمل 17 دولة تتعلق بالتأشيرات والإقامة

الأرصاد تحذر: ديسمبر هذا العام أكثر برودة.. وأمطار غزيرة عن الـ 5 أعوام الماضية

الوكيل رئيسا لمجلس إدارة «جهينة».. وابنتا صفوان ثابت عضوتين

شوبير ينصح نجم الأهلي بالرحيل في الميركاتو الشتوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجناح الأهم في معرض إيديكس للسلاح| روسيا تستعرض قوتها العسكرية الرادعة بأسلحة تظهر لأول مرة.. صور

الصاروخ برق والقاذف باكتار شيخان أبرزهم| صدى البلد داخل جناح باكستان بمعرض إيديكس.. صور

صواريخ وطائرات وقذائف موجهة| صدى البلد داخل جناح الهند العسكري بمعرض إيديكس.. صور

طائرات وسفن حربية ودبابات| الصين تستعرض قوتها العسكرية بجناح متميز بمعرض إيديكس.. صور

فيديو

أسماء .. قصة مثيرة لـ فتاة زجاجية تحدّت إعاقتها |فيديو جراف

أصعب محنة.. محامي رشوان توفيق يفجر مفاجآت بالجملة في أزمته

في الذكرى 56 على رحيله.. كيف قتلت نجاة كامل الشناوي؟.. فيديو

بطائرات بدون طيار وصواريخ ولنشات بحرية| الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ