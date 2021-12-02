وزير السياحة:إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهاتف للترويج للمقصد السياحي المصري محليا ودوليا

التقي الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار Julia Simpson المدير التنفيذي للمجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC، ويأتي ذلك في إطار اللقاءات المهنية التي يعقدها الوزير خلال زيارته الحالية للعاصمة الاسبانية مدريد للمشاركة في أعمال الدورة رقم ١١٤ للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية وذلك في إطار أعمال الدورة (٢٤) للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية UNWTO.



وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من الملفات التي من شأنها أن تعمل علي تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والمجلس والتنسيق الدائم بين القطاع السياحي الخاص والحكومي لمواجهة التحديات التي يمكن أن يواجهها القطاع السياحي في المستقبل بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، بالإضافة الى مناقشة ملف السياحة المستدامة وما تقوم به الدولة المصرية من إنجازات في هذا الملف.



كما استعرض الوزير التطورات التي يشهدها المقصد السياحي المصري وما تقوم به الدولة من جهود للنهوض بقطاع السياحة، والملفات المتعلقة بالسياحة المستدامة، مشيرا إلى استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ ٢٠٢٢ " COP 27" بمدينة شرم الشيخ، واستضافتها خلال الربع الأول من العام القادم للاجتماع ال ٤٨ للجنة الاقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية.



كما تحدث الوزير عن الافتتاحات الوشيكة مثل المتحف المصري الكبير والعاصمة الادارية الجديدة، وجهود الوزارة في ملف التحول الرقمي، والخدمات الالكترونية التي يتم تقدمها للسائح منوها عن ان الوزارة بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول "موبايل أبليكيشن" للترويج للمقصد السياحي المصري محليا ودوليا.



وأشار الوزير إلى أن الوزارة تحرص دائما على رفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين وخاصة الأطفال والشباب.



وقد أعربت Julia Simpson عن استعداد المجلس الدولي للسياحة وللسفر لتقديم كافة آوجه الدعم الفني اللازمة للنهوض بالقطاع السياحي لمواجهة التحديات التي قد تواجه القطاع السياحي في المستقبل، بالإضافة الى تنسيق الجهود المشتركة في مجال السياحة المستدامة.



كما أشادت بفعالية " الاقصر...طريق الكباش" التى أُقيمت الأسبوع الماضي، مؤكدة على ان هذه الفعالية ستزيد من الطلب على زيارة المقصد السياحي المصري والاستمتاع بالمقومات السياحية والاثرية المتنوعة به.



تجدر الإشارة إلى أن المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC كان قد قام في يونيو ٢٠٢٠ باعتماد ضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الدولة المصرية لإعادة استقبال السياحة الوافدة إليها، ومنح مصر خاتم السفر الآمن Safe Travel Stamp.



