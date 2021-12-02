جامعة المنصورة تعلن أسماء أعضاء اتحاد الطلاب للعام الجامعي الحالي

أعلنت اللجنة العليا المشكلة للإشراف على انتخابات اتحاد طلاب جامعة المنصورة برئاسة الدكتور عادل التابعى عميد كلية الطب البيطرى نتائج انتخاب مجلس اتحاد الطلاب للعام الجامعى 2021 – 2022 م ، وعضوية كل من الدكتور تامر صالح رئيس قسم القانون الجنائى بكلية الحقوق ، محمد أحمد عبد اللطيف أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ، ابراهيم فهمى مدير عام رعاية الطلاب ، الطالبة نهال على القناوى كلية التجارة ، ياسر ابراهيم الخولى كلية الهندسة .

وأكدت الجامعه فى بيانها أنه طبقا للجدول الزمنى لانتخابات الاتحادات الطلابية اليوم الميس الموافق 2/12/2021 م تم اجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد على مستوى الجامعة ونائبه .

وأسفرت الانتخابات عن فوز الطالب عبد الرحمن أحمد شوقى كلية الطب البيطرى بمنصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ، فوز الطالب اسلام محمود فتحى كلية الصيدلة بمنصب مساعد رئيس اتحاد الجامعة ولجنة الاسر انتخاب الطالب حسام الدين محمد محمود سليمان كلية الحقوق لمنصب أمين اللجنة ، الطالبة منة الله محمد شوقى كلية الهندسة بمنصب الأمين المساعد واللجنة الثقافية والاعلام الطالبة ردينة هشام عبد العزيز كلية العلوم بمنصب الامين ، الطالب خالد محمد السيد كلية الحقوق بمنصب الأمين المساعد والاجتماعية الطالب سعد أشرف حسن عبد الله بمنصب الأمين ، الطالب مؤمن صفوت عبد اللطيف كلية الزراعة بمنصب الأمين المساعد والفنية الطالب أحمد السيد ابراهيم مطاوع كلية الندسة بمنصب الأمين ، الطالبة يارا أبو بكر محمد رفعت تربية نوعية بمنصب الأمين المساعد.

اما اللجنه الرياضية ففاز الطالب ناجح عبد الغنى أحمد كلية التربية الرياضية بمنصب الأمين ، الطالب أحمد السيد عثمان ربيع كلية طب الأسنان بمنصب الأمين المساعد والجوالة الطالب محمد مصطفى السيد جلال كلية التربية بمنصب الأمين ، الطالبة دينا عبد الله مصطفى كلية التمريض بمنصب الامين المساعد والعلمية الطالب أحمد السيد عبد الرؤوف شومان كلية الصيدلة بمنصب الأمين ، الطالب أحمد السعيد المرشدى كلية الحاسبات والمعلومات بمنصب الأمين المساعد.

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