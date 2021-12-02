كأس العرب.. محلل تونسي يكشف الأفضل والأسوأ بعد انتهاء الجولة الأولى

كشف مكرم الحزقي المحلل الفني التونسي عن الاقوى والأسوأ فى المنتخبات العربية بعد انتهاء الجولة الأولى من بطولة كأس العرب.

قال مكرم الحزقي فى تصريحات خاصة لصدى البلد: مستوى فني محترم جدا في أغلب المواجهات رغم أنها اول مباراة في البطولة ولا يمكن الحكم والتقييم من جولة واحدة على اى منتخب.

وعن الأقوى او المرشح الأبرز للتتويج فى كأس العرب قال مكرم الحزقي: بداية متميزة لمنتخبات شمال إفريقيا خاصة تونس والجزائر والمغرب انتصرت بفارق عريض وموازين القوى لم تكن متكافئة مع الفرق المنافسة.

استطرد مكرم الحزقي: شهدت الجولة الأولى بداية سيئة منتخب موريتانيا والسودان وفلسطين وقد تكون مشاركتهم لمزيد من الاحتكاك والتطور في هذه المباريات مع منافسين يتفوقوا عليهم من جميع النواحي.

وقال مكرم الحزقي: منتخب مصر قدم أداء فنيا وتكتيكيا جيدا لكن الواقعية والتسرع أمام المرمى حرموه من تحقيق فوز كان بالإمكان أن يكون كبيرا بعدما خلق أكثر من 6 فرص تهديف حقيقية رغم اعتماد منتخب لبنان على أسلوب دفاعي بحت مقابل تألق حارس مرماه.

وأشار مكرم الحزقي إلى ان منتخب الأردن حقق فوزا مستحقا أمام الفريق الثاني السعودي الذي كاد يخطف نقطة آخر المباراة.

لفت مكرم الحزقي إلى أنه في ظل تطور الكرة السعودية وتحقيق نتائج إيجابية وهي قريبة من المونديال وتتويج الهلال باللقب الآسيوي كان من المفروض تعزيز الفريق الثاني بلاعبين من أندية أخرى ليست لها مباريات متأخرة في الدوري وهذا عامل يحسن نتائج المشاركة ويجعل المنتخب السعودي في ترتيب الفيفا يتقدم.

أوضح مكرم الحزقي أن مشاركة السعودية بالفريق الأوليمبي دليل على أنه الهدف هو كسب خبرة المنافسة والاحتكاك فقط وليس بالذهاب بعيد في كأس العرب وإن كان الفريق الاول لكان احد المرشحين بقوة للفوز باللقب.

وشدد مكرم الحزقي على أن منتخبات قطر والإمارات لا يستهان بها ويعولوا كثيرا على كأس العرب للذهاب بعيدا في المسابقة إلى جانب المنتخب السوري الذى اتسم بالغيابات العديدة وعدم الاستقرار وتعويله على عدد من لاعبي الرديف لا يمكنه لعب الأدوار الاولى.

واختتم مكرم الحزقي حديثه قائلا: . منتخبات العراق وسلطنة عمان تعويل كلي على الشباب لكسب الخبرة والتطور والاحتكاك رغم انه العراق توج 4 مرات باللقب لكن عراق الأمس ليس عراق اليوم.