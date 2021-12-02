دينا أبوالسعود: كريم بينكي يزيل النمش من البشرة

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة ميرتي، إن كريم بينكي يعمل على علاج عيوب البشرة مثل الهالات السوداء والتصبغات، وعدم النضارة، ويقوم بشد البشرة بصورة بسيطة، ويعمل على إزالة النمش، ويمنع ظهور علامات التقدم في السن.



وتابعت "أبوالسعود"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاته ، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن كريم بينكي علاج طبيعي يعمل على تصحيح عيوب البشرة، وليس له علاقة بالأمراض المناعية مثل البهاق او الذئبة الحمراء.



ولفتت إلى أن كريم بينكي يحتوي على فيتامين سي، ويحتوي على مستخلص الشاي الأخضر، وهذا يمنع الشحوب والإرهاق الذي قد يظهر في البشرة.



وتابعت: إن كريم بينكي من الممكن استخدامه بعد حقن البشرة بالفيلر أو البوتكس، خاصة انه يحتوي على بعض الفيتامينات التي تساعد على الحفاظ على نضارة البشرة، خلاف أنه يعمل على تعزيز وطول فترة الحقن.

تفتيح أي منطقة داكنة



وأضافت "أبو السعود"، أن كريم بينكي من الممكن استخدامه تحت الإبط ، خاصة أنه يرطب هذه المنطقة بصورة كبيرة، خاصة ان كثافته خفيفة، ويمتصه الجلد بصورة كبيرة.



ولفتت إلى أن كريم بينكي يعمل على تفتيح أي منطقة داكنة في الجسم ،ويزيل أي بقعة متواجدة في البشرة، مضيفة أن كريم بينكي من الممكن استخدامه قبل وضع الميكب آب، لأنه يقوم بإعداد مادة عازلة تعمل على منع اختراق البشرة.