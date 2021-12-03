تستمر حتى الـ 10 صباحا .. تحويلات مرورية بعد اغلاق طريق الكورنيش

أغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة منذ قليل كورنيش النيل ، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تركيب ورفع كوبرى المشاة المعدني داخل ممشى أهل مصر "حرم كورنيش النيل" .

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بعمل عدد من التحويلات المرورية والتى تستمر للساعة 10 صباحا وهى:



- الإتجاه القادم من مناطق المظلات بإتجاه مناطق وسط المدينة عدم الإستكمال بمحور الكورنيش فمطلع كوبرى روض الفرج فالمنزل إتجاه شارع عبد القادر طه فيميناً إتجاه شارع عبيد فيميناً إتجاه شارع ترعة جزيرة بدران ، والإستكمال إتجاه محور الكورنيش فالمأوى الدورانى إتجاه مناطق وسط المدينة.



- الإتجاه القادم من مناطق الجيزة إتجاه مناطق وسط المدينة الإستكمال أعلى كوبرى روض الفرج إتجاه شارع عبيد فيميناً إتجاه شارع ترعة بدران والإستكمال إتجاه محور الكورنيش فالمأوى الدورانى إتجاه مناطق وسط المدينة.



ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.