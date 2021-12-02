عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صاحب أعنية شيماء: هقدم فى نقابة المهن الموسيقية وأبويا مبسوط بيا جدا

يوسف سوستة
يوسف سوستة

تحدث يوسف سوستة، صاحب اغنية "شيماء"، عن كواليس تصوير الكليب، معقبا:" نزلتها أغنية "أوديو" من 3 شهور وحققت 12 ألف فقط".

وأضاف سوستة خلال حواره مع برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر  قناة "أم بى سى مصر"، أنه كان يغنى، فى الإذاعة المدرسية، معقبا:" كنت بقدم اسكيتشات كوميدي".

ولفت يوسف: أنه قام بتأليف كلمات "شيماء" أثناء تواجده فى الجيش معقبا:" بعتبرها سكيتش وليس مهرجان او أغنية".

تصوير كليب فكاهي

 

وتابع: قررت تصوير كليب فكاهي  باقتراح صديقى محمد مختار منتج الأغنية، لافتا إلى أن الغرض من  سكيتش "شيماء الهزار والفكاهة مع الناس.

وأكد يوسف سوستة أنه لم يتوقع أن تحقق الأغنية تلك الشهرة الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت يوسف، إلى أن والده هو المثل الأعلى له وليس له مثل أعلى فى الفن، معقبا:" أبويا مبسوط جدا بأغنية شيماء".

وأكد يوسف سوستة، أنه سيتقدم لدخول نقابة المهن الموسيقية.

 

يوسف سوسته شيماء تصوير الكليب اسكيتشات كوميدي سكيتش

ترشيحاتنا

تسكين المرحلة الثانية.. المحرصاوي يتابع انتهاء أعمال الصيانة بالمدينة الجامعية للأزهر

الصحة: تسجيل 919 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و57 حالة وفاة

منها الطلاق من إيمي.. حسن الرداد: انا متعود على الشائعات من زمان

يوسف سوستة يبحث عن "شيماء" داخل الاستديو على الهواء.. فيديو

أخبار نادي الزمالك.. فسخ التعاقد مع شركة الملابس.. وصرف مكافآت الدوري المتأخرة

ابنة عمرو دياب تحيي حفلا غنائيا لأول مرة في لندن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة تعرض مصر إلى زلزال اليوم

غلق جديد لمواجهة تحورات كورونا .. مستشار الرئيس يفجر مفاجأة .. فيديو

بكرهك.. ابنة شيرين عبد الوهاب تهاجم حسام حبيب من خلال أغنية بعد انفصاله عن والدتها.. فيديو

خبراء كورونا: أوميكرون سيحتل العالم بأسره خلال 3 إلى 6 أشهر

لرغبتها الدائمة في إقامة علاقة حميمة.. عريس يقتل عروسه بعد 9 شهور زواج في الطالبية

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

شيرين في أول حوار لها : الآن لست مستعبدة وأبني نفسي من جديد

قبل انطلاقها بساعات.. خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات رابعة ابتدائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يٌغرد منفردا في الصدارة.. كيف أبهر مو صلاح العالم وحقق رقما قياسيا؟

غضب الطبيعة يهدد شتاء الإسكندرية.. هل تغرق عروس البحر المتوسط بسبب نوة قاسم؟

الجناح الأهم في معرض إيديكس للسلاح| روسيا تستعرض قوتها العسكرية الرادعة بأسلحة تظهر لأول مرة.. صور

الصاروخ برق والقاذف باكتار شيخان أبرزهم| صدى البلد داخل جناح باكستان بمعرض إيديكس.. صور

فيديو

طلاق شيرين وحسام حبيب بالمحاكم .. وتطور أزمة عمر كمال.. فيديوجراف

مخاوف بلا نهاية.. مكتشفة أوميكرون تثير القلق حول المتحور الجديد

الرئيس السيسي يحضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للكلية الحربية "فيديو"

بالألعاب النارية| ختام المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021 ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ