صاحب أعنية شيماء: هقدم فى نقابة المهن الموسيقية وأبويا مبسوط بيا جدا

تحدث يوسف سوستة، صاحب اغنية "شيماء"، عن كواليس تصوير الكليب، معقبا:" نزلتها أغنية "أوديو" من 3 شهور وحققت 12 ألف فقط".

وأضاف سوستة خلال حواره مع برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "أم بى سى مصر"، أنه كان يغنى، فى الإذاعة المدرسية، معقبا:" كنت بقدم اسكيتشات كوميدي".

ولفت يوسف: أنه قام بتأليف كلمات "شيماء" أثناء تواجده فى الجيش معقبا:" بعتبرها سكيتش وليس مهرجان او أغنية".

تصوير كليب فكاهي

وتابع: قررت تصوير كليب فكاهي باقتراح صديقى محمد مختار منتج الأغنية، لافتا إلى أن الغرض من سكيتش "شيماء الهزار والفكاهة مع الناس.

وأكد يوسف سوستة أنه لم يتوقع أن تحقق الأغنية تلك الشهرة الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت يوسف، إلى أن والده هو المثل الأعلى له وليس له مثل أعلى فى الفن، معقبا:" أبويا مبسوط جدا بأغنية شيماء".

وأكد يوسف سوستة، أنه سيتقدم لدخول نقابة المهن الموسيقية.