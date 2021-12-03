بعد تعافيه من كورونا.. أحدث ظهور لـ إمام عاشور على انستجرام

شارك إمام عاشور لاعب نادي الزمالك صورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ويعتبر ذلك الظهور الأول له بعد تعافيه من كورونا، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه بالترحيب ودعوات خالصة بتمام الشفاء والعافية.

وجه إمام عاشور نجم الزمالك والمنتخب رساله لمتابعيه عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد و تخلفه عن السفر مع المنتخب للمشاركه في بطولة كأس العرب.

ونشر أمام عاشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ انسجرام ” صور له من داخل العزل المنزلي مرتديا الكمامه الطبيه و لوح بيديه بعلامه النصر.

وكان إمام عاشور أصيب بفيروس كورونا المستجد عقب إعلان قائمة المنتخب المشاركه في كأس العرب ليتخلف عن السفر مع البعثة و يخضع للعزل المنزلي

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني أعلن قائمة اللاعبين النهائية المشاركين في بطولة كأس العرب، وجاءت على النحو التالى:

محمد الشناوى ومحمود جاد ومحمد صبحى فى حراسة المرمى، والدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتوح ومحمود الونش وأيمن أشرف وأحمد ياسين ومحمد عبد المنعم ومروان داوود ، وفى الوسط: حمدى فتحى وعمرو السولية ومهند لاشين وامام عاشور وعمر كمال عبد الواحد واحمد رفعت ومحمد مجدى افشة ومصطفى فتحى واحمد سيد زيزو ، والهجوم: محمد شريف ومروان حمدى واسامة فيصل وحسين فيصل.