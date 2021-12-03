تمارين رياضية لتقوية عضلات الجسم وتنشيطه.. فيديو

عرض برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، على قناة "صدى البلد" اليوم الجمعة تمارين رياضية وظيفية لتقوية، وشد عضلات الرجلين وتقوية عضلات القلب، وحرق دهون الجسم.

وأوضحت كوتش سارة، مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص، وتساعد على حرق الدهون وتنشيط الجسم، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وأشارت إلى أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بـ تمارين رياضية تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.



