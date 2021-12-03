عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أوميكرون سيصل مصر.. مفاجأة عاجلة عن متحور كورونا

كورونا
كورونا

طالبت الإعلامية هبة ماهر، من المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، موضحة أن هناك تحذيرات من دول العالم تؤكد أن العالم يتأهب لما هو أسود، وأنه ستحدث مشكلات في الاقتصاد، وتوفير الأغذية.

وأضافت هبة ماهر، خلال تقديمها برنامج “ 8 الصبح” المذاع على قناة دي إم سي، أن الجميع في حالة قلق، وأن هناك تخوف من متحورات جديدة من فيروس كورونا، مؤكدة أن العالم يوجه الآن مشكلة مواجهة التحور الحالي الذى بدأ من جنوب أفريقيا.

ولفتت إلى أن الجميع بيده ان يقضى على كورونا، وذلك من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأشارت إلى أن الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة، أكد أن متحور كورونا أوميكرون، سيصل مصر، وأن الموضوع مسألة وقت فقط، ولكن على الجميع بمصر أم يكون في حالة اطمئنان.

وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 781 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 298865 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 919 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 57 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 360435 من ضمنهم 298865 حالة تم شفاؤها، و 20594 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم واتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة أندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

 

فيروس كورونا كورونا الاقتصاد مستشار الرئيس للصحة عوض تاج الدين

ترشيحاتنا

بين الدبلوماسية وعقود التسليح.. ماكرون يقوم بجولة في الخليج

دعاء يوم الجمعة وأفضل ما يقال فيه.. قصير ومستجاب

هل الكلام أثناء الوضوء يبطله؟.. الإفتاء توضح

العدسات التجسسية تكشف عن تفاصيل جديدة لـ فولكس فاجن "ID" الكهربائية .. صور

مجانا.. نتفليكس تعلن عن 3 ألعاب فيديو جديدة على تطبيقها للهواتف الذكية

أوميكرون سيصل مصر.. مفاجأة عاجلة عن متحور كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أتربة عالقة في الجو.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس الغد

بكرهك.. ابنة شيرين عبد الوهاب تهاجم حسام حبيب من خلال أغنية بعد انفصاله عن والدتها.. فيديو

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

غلق جديد لمواجهة تحورات كورونا .. مستشار الرئيس يفجر مفاجأة .. فيديو

لرغبتها الدائمة في إقامة علاقة حميمة.. عريس يقتل عروسه بعد 9 شهور زواج في الطالبية

12 درجة انخفاضا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 3- 12-2021

اللي حصل حرام وظلم.. سارة سلامة تكشف حقيقة خضوعها لعمليات تجميل.. وتؤكد:" أعمال الأغراء أثرت على مستقبلي"

قبل انطلاقها بساعات.. خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات رابعة ابتدائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمل على عاتقه حمايتهم.. ماذا تحقق لذوى الإعاقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى؟

اعتزل الفن 3 سنوات لخدمة زوجته .. حكاية حب رشوان توفيق عمرها 62 عاما

يٌغرد منفردا في الصدارة.. كيف أبهر مو صلاح العالم وحقق رقما قياسيا؟

غضب الطبيعة يهدد شتاء الإسكندرية.. هل تغرق عروس البحر المتوسط بسبب نوة قاسم؟

فيديو

بدون نتيجة.. معلومات عن امتحانات رابعة إبتدائي

موجز الاخبار ..الرئيس السيسي يحضر اختبارات كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للكليات العسكرية .. إنطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال 19 ديسمبر

واقعة مأساوية .. قتل طفلة حلوان على يد عطار شاب

فيديو جراف.. حسن الخاتمة.. وفاة نجم الإسماعيلي ساجدا في مباراة فريقه

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

اﻟﻤﺰﻳﺪ