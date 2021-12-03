الإسكان: إطلاق التيار الكهربائي بعمارات سكن لكل المصريين بمدينة السادات

أكد المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم إطلاق التيار الكهربائي لـ4 محولات كهرباء جهد 22 ك.ف، لتغذية عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضي الدخل بحي الفردوس بالمدينة.

إطلاق التيار الكهربائي بعمارات سكن لكل المصريين

تابع المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات: يأتي في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية ومتابعة توصيل المرافق فى مواعيدها المحددة طبقا للبرامج الزمنية لتسليم الوحدات السكنية وقطع الأراضي المختلفة للحاجزين.



إطلاق التيار الكهربائي لعمارات سكن لكل المصريين بالسادات



وأوضح المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم إجراء التجارب اللازمة للكابلات والمحولات قبل إطلاق التيار، كما تم تكليف مسئولي الإدارات المختصة بالجهاز بالمتابعة الدورية لأعمال التشغيل والصيانة بالمناطق المختلفة.

أضاف المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات أنه سيتم تغذية 103 عمارات بالحي، وجارٍ استكمال أعمال توصيل المرافق بالمشروع بالمناطق الأخرى تباعاً.



وفي سياق متصل، قام المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات يرافقه مسئولو الجهاز، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ الطرق بحى الزيتون وأعمال رفع كفاءة الطريق المؤدى إلى كلية التربية بجامعة السادات بالمنطقة السكنية السابعة، وذلك لتيسير الحركة المرورية وخدمة الطلاب والمواطنين.

أكد المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً في تنفيذ المشروعات المختلفة لا سيما المشروعات الخدمية وأعمال المرافق.

