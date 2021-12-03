لإنشاء محور الفريق كمال عامر.. خدمات مرورية بمحيط إغلاق "صفط اللبن"

نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة بمقر إغلاق الوصلة الكائنة بمحور صفط اللبن أعلى شارع السودان المؤدية إلى الطريق الدائري.

وكانت أعلنت إدارة مرور الجيزة، أنه تزامناً مع استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محور الفريق كمال عامر "محور الزمر سابقاً" للانتهاء من أعمال تركيب الكمر المعدني الخاص بالمحور وتقاطعه مع محور صفط اللبن بالوصلة الكائنة أعلى شارع السودان وقسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة مما يستلزم استمرار الغلق الكلي.

ويستمر الغلق لمدة 10 أيام بدايةً لينتهي يوم السبت الموافق 11/12/2021 على أن تكون الأعمال بدء من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً طوال فترة الأعمال دون تعطيل حركة المرور.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.