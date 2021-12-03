رانجيك: رونالدو مذهل.. وهذا هدفي مع مانشستر يونايتد

أعرب الألماني رالف رانجيك المدير الفني الجديد لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن سعادته بتوليه القيادة الفنية للشياطين الحمر، خلفا للنرويجي أولي جونار سولشاير.

وقال رانجيك خلال مؤتمر تقديمه مديرا فنيا لفريق مانشستر يونايتد: "عندما يتواصل معك مانشستر يونايتد، لا يمكنك أن ترفض هذه الفرصة، الهدف الأساسي خلال الفترة القادمة هو إعادة التوازن للفريق".

وتابع رانجيك: "مانشستر يونايتد أكبر نادٍ في العالم، أنا متحمس جدا للتواجد هنا، وسعيد للغاية بهذه المجموعة من اللاعبين".

وأضاف: "حتى نتحكم في إيقاع المباريات يجب علينا أن نلعب بطريقة استباقية، أن نتحرك معاً ونظهر روح الفريق، كما أن دعم الجماهير مهم للغاية، رأينا هذا الدعم في الشوط الثاني أمس وكيف حمس اللاعبين وأعطاهم الثقة".

وواصل: "يجب عليك أن يكون أسلوبك مناسبا لمجموعة اللاعبين التي تمتلكها، رأيت ما يفعله رونالدو وهو في عمر الـ36، أمر مذهل، ولكن الأمر لا يتعلق به فقط، الأمر متعلق بتطوير هذه المجموعة من اللاعبين كفريق واحد".

وأكمل: "متحمس للغاية لقيادة مانشستر يونايتد في المباراة المقبلة أمام كريستال بالاس".

يذكر أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أعلن الاثنين الماضي، تولي الألماني رالف رانجنيك، المهمة الفنية للفريق.

بيان مانشستر يونايتد:



وقال مانشستر يونايتد في بيانه: “يسر نادي مانشستر يونايتد الإعلان عن تعيين رالف رانجيك كمدير فني مؤقت حتى نهاية الموسم”.

وتابع مان يونايتد في بيانه: “بعد هذه الفترة، اتفق الطرفان على استمرار رانجيك في دور استشاري لمدة عامين آخرين”.

وقال جون مورتوج، مدير كرة القدم في مانشستر يونايتد: "رالف هو أحد المدربين المبتكرين الأكثر احترامًا في كرة القدم الأوروبية. لقد كان المرشح الأول لدينا لمنصب المدرب المؤقت، مما يعكس إيماننا بما يمتلكه من قدرات وخبرات صقلها على مدار ما يقرب من أربعة عقود من العمل. هو خبرة كبيرة في الإدارة والتدريب".

وأضاف: "الجميع في النادي يتطلعون للعمل معه خلال الموسم المقبل، ثم لمدة عامين آخرين في دوره الاستشاري".