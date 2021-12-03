عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رانجيك: رونالدو مذهل.. وهذا هدفي مع مانشستر يونايتد

رالف رانجيك المدير
رالف رانجيك المدير الفني الجديد لفريق مانشستر يونايتد

أعرب الألماني رالف رانجيك المدير الفني الجديد لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن سعادته بتوليه القيادة الفنية للشياطين الحمر، خلفا للنرويجي أولي جونار سولشاير.

 

وقال رانجيك خلال مؤتمر تقديمه مديرا فنيا لفريق مانشستر يونايتد: "عندما يتواصل معك مانشستر يونايتد، لا يمكنك أن ترفض هذه الفرصة، الهدف الأساسي خلال الفترة القادمة هو إعادة التوازن للفريق".

 

وتابع رانجيك: "مانشستر يونايتد أكبر نادٍ في العالم، أنا متحمس جدا للتواجد هنا، وسعيد للغاية بهذه المجموعة من اللاعبين".

 

وأضاف: "حتى نتحكم في إيقاع المباريات يجب علينا أن نلعب بطريقة  استباقية، أن نتحرك معاً ونظهر روح الفريق، كما أن دعم الجماهير مهم للغاية، رأينا هذا الدعم في الشوط الثاني أمس وكيف حمس اللاعبين وأعطاهم الثقة".

 

وواصل: "يجب عليك أن يكون أسلوبك مناسبا لمجموعة اللاعبين التي تمتلكها، رأيت ما يفعله رونالدو وهو في عمر الـ36، أمر مذهل، ولكن الأمر لا يتعلق به فقط، الأمر متعلق بتطوير هذه المجموعة من اللاعبين كفريق واحد".

 

وأكمل: "متحمس للغاية لقيادة مانشستر يونايتد في المباراة المقبلة أمام كريستال بالاس".

 

يذكر أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أعلن الاثنين الماضي، تولي الألماني رالف رانجنيك، المهمة الفنية للفريق.

 

بيان مانشستر يونايتد:


وقال مانشستر يونايتد في بيانه: “يسر نادي مانشستر يونايتد الإعلان عن تعيين رالف رانجيك كمدير فني مؤقت حتى نهاية الموسم”.

 

وتابع مان يونايتد في بيانه: “بعد هذه الفترة، اتفق الطرفان على استمرار رانجيك في دور استشاري لمدة عامين آخرين”.

 

وقال جون مورتوج، مدير كرة القدم في مانشستر يونايتد: "رالف هو أحد المدربين المبتكرين الأكثر احترامًا في كرة القدم الأوروبية. لقد كان المرشح الأول لدينا لمنصب المدرب المؤقت، مما يعكس إيماننا بما يمتلكه من قدرات وخبرات صقلها على مدار ما يقرب من أربعة عقود من العمل. هو خبرة كبيرة في الإدارة والتدريب".

 

وأضاف: "الجميع في النادي يتطلعون للعمل معه خلال الموسم المقبل، ثم لمدة عامين آخرين في دوره الاستشاري".

رانجيك مانشستر يونايتد رونالدو سولشاير نادي مانشستر يونايتد

ترشيحاتنا

مخاوف من غرق جديد.. الإسكندرية تستعد لـ نوة قاسم بعد انتهاء المكنسة "فيديو"

سعر بيع وشراء الريال السعودى في مصر اليوم الجمعة 3-12-2021

سر الحصان الشرس.. فك رموز شعار فورد موستنج أنجح سيارة رياضية في العالم

إشادة دولية بفعاليات المعرض الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"

من بروكسل.. رئيس النواب: نتعاون مع شركائنا المتوسطيين لمواجهة تغير المُناخ

وزير الزراعة يتفقد مزرعة للإنتاج الحيواني وشركة لـ تقاوي الخضر بالمجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بكرهك.. ابنة شيرين عبد الوهاب تهاجم حسام حبيب من خلال أغنية بعد انفصاله عن والدتها.. فيديو

عواصف ترابية وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس مصر غدا

أتربة عالقة في الجو.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس الغد

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

لرغبتها الدائمة في إقامة علاقة حميمة.. عريس يقتل عروسه بعد 9 شهور زواج في الطالبية

غلق جديد لمواجهة تحورات كورونا .. مستشار الرئيس يفجر مفاجأة .. فيديو

تشييع جثمان أدهم السلحدار اليوم من مسجد نادي النيل

بعد تصريحات مستشار الرئيس.. إجراءات تلجأ إليها الحكومة لمواجهة تحورات كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمل على عاتقه حمايتهم.. ماذا تحقق لذوى الإعاقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى؟

اعتزل الفن 3 سنوات لخدمة زوجته .. حكاية حب رشوان توفيق عمرها 62 عاما

يٌغرد منفردا في الصدارة.. كيف أبهر مو صلاح العالم وحقق رقما قياسيا؟

غضب الطبيعة يهدد شتاء الإسكندرية.. هل تغرق عروس البحر المتوسط بسبب نوة قاسم؟

فيديو

فيديو جراف.. عميل يعتدي على موظف خدمة عملاء بشركة محمول.. ما القصة؟

فيديو جراف.. مصرع شاب على يد دجال في الشرقية .. ما القصة

بدون نتيجة.. معلومات عن امتحانات رابعة إبتدائي

موجز الاخبار ..الرئيس السيسي يحضر اختبارات كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للكليات العسكرية .. إنطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال 19 ديسمبر

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

اﻟﻤﺰﻳﺪ