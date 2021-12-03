عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظة دمياط

تعليم دمياط: ندوات توعية بالمدارس بأضرار التدخين والوقاية من كورونا

صدى البلد

أعلن الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التعليم، بدمياط عن استكمال الخطة الاستراتيجية الموضوعة 2030 التى تحث على نشر التوعية البيئية والصحية لأبنائنا الطلاب والتأكيد على تحسين رفع مستوى العمل البيئة.

وفي إطار التعاون بين إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بالمديرية بقيادة أمانى طراف وإدارة البيئة بالمحافظة بقيادة المهندس محمد كمال الدالى وإدارة الشئون الوقائية بمديرية الصحة.

استكملت ، ندوات التوعية  لأضرار التدخين والوقاية من فيروس كورونا داخل مدارس المحافظة، فعالياتها بمدرسة دمياط ع بنين الاعدادية إدارة دمياط التعليمية.

وتخللت الندوة اعداد معرض اعمال فنية وفقرات متنوعة للطلبة الموهوبين تحث على نبذ التدخين وتوضيح أضراره وكيفية الوقاية من فيروس كورونا وطرق الحفاظ على الصحة من الإصابة به.

وانتهى اللقاء بتكريم الطلبة المشاركين بالفقرات  بشهادات تقدير مقدمة من إدارة البيئة بالمحافظة وسكرتير عام المحافظة اهداء لأبنائنا الموهوبين.

أقرأ أيضا 

تقرر العدل وترفض الظلم.. الأوقاف: الحضارة الإسلامية الأكثر تأثيرا والأطول عمرا

دمياط فيروس كورونا وزارة التعليم تعليم دمياط محافظة دمياط

موضوعات متعلقة

وفاة الموسيقار عبد الكريم الكابلي

ترشيحاتنا

مفاجأة صادمة.. محمد صلاح خارج قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي

سقوط تشكيل عصابى عربى يبتكر طريقة للنصب والإحتيال على المواطنين عبر الانترنت

مسئول فرنسي يكشف عما ستجنيه بلاده من صفقة رافال الإماراتية

جورج قرداحي يكشف كواليس استقالته.. دولة أوروبية طلبت ذلك من رئيس الحكومة

نيسان تكشف عن نموذج اختباري من سيارة السباق أريا سينجل سيتر| صور

مخدرات بـ 2.5 مليون جنيه.. ضبط 250 طربة حشيش بالشرقية وبنى سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بكرهك.. ابنة شيرين عبد الوهاب تهاجم حسام حبيب من خلال أغنية بعد انفصاله عن والدتها.. فيديو

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

الصحة العالمية: البيانات الأولية توضح أن متحور أوميكرون سينشر العدوى بشكل أسرع

أتربة عالقة في الجو.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس الغد

لرغبتها الدائمة في إقامة علاقة حميمة.. عريس يقتل عروسه بعد 9 شهور زواج في الطالبية

غلق جديد لمواجهة تحورات كورونا .. مستشار الرئيس يفجر مفاجأة .. فيديو

عواصف ترابية وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس مصر غدا

قبل انطلاقها بساعات.. خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات رابعة ابتدائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إشادة دولية بفعاليات المعرض الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"

يحمل على عاتقه حمايتهم.. ماذا تحقق لذوى الإعاقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى؟

اعتزل الفن 3 سنوات لخدمة زوجته .. حكاية حب رشوان توفيق عمرها 62 عاما

يٌغرد منفردا في الصدارة.. كيف أبهر مو صلاح العالم وحقق رقما قياسيا؟

فيديو

حيلة شيطانية.. فتاة تتخلص من صديقتها الحامل

مخاوف من غرق جديد.. الإسكندرية تستعد لـ نوة قاسم بعد انتهاء المكنسة "فيديو"

فيديو جراف.. عميل يعتدي على موظف خدمة عملاء بشركة محمول.. ما القصة؟

فيديو جراف.. مصرع شاب على يد دجال في الشرقية .. ما القصة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

اﻟﻤﺰﻳﺪ