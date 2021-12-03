تعليم دمياط: ندوات توعية بالمدارس بأضرار التدخين والوقاية من كورونا

محافظة دمياط

أعلن الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التعليم، بدمياط عن استكمال الخطة الاستراتيجية الموضوعة 2030 التى تحث على نشر التوعية البيئية والصحية لأبنائنا الطلاب والتأكيد على تحسين رفع مستوى العمل البيئة.



وفي إطار التعاون بين إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بالمديرية بقيادة أمانى طراف وإدارة البيئة بالمحافظة بقيادة المهندس محمد كمال الدالى وإدارة الشئون الوقائية بمديرية الصحة.

استكملت ، ندوات التوعية لأضرار التدخين والوقاية من فيروس كورونا داخل مدارس المحافظة، فعالياتها بمدرسة دمياط ع بنين الاعدادية إدارة دمياط التعليمية.

وتخللت الندوة اعداد معرض اعمال فنية وفقرات متنوعة للطلبة الموهوبين تحث على نبذ التدخين وتوضيح أضراره وكيفية الوقاية من فيروس كورونا وطرق الحفاظ على الصحة من الإصابة به.

وانتهى اللقاء بتكريم الطلبة المشاركين بالفقرات بشهادات تقدير مقدمة من إدارة البيئة بالمحافظة وسكرتير عام المحافظة اهداء لأبنائنا الموهوبين.

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