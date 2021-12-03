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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مع تقلبات الجو.. أفضل الأطعمة لمحاربة الأنفلونزا

الأطعمة التي تساعد
الأطعمة التي تساعد في محاربة الأنفلونزا

إذا كنت مصابًا بالأنفلونزا ، فقد تتساءل عما إذا كان هناك نظام غذائي خاص لمساعدتك على الشعور بالتحسن و ماذا تأكل عندما تكون مصابًا بالحمى وأعراض تشبه الزكام المصاحبة للأنفلونزا؟


التغذية الجيدة أمر لا بد منه لمساعدة جهاز المناعة لديك على محاربة الأنفلونزا، ولكن عندما يحارب جسمك أعراض الإنفلونزا لأيام أو حتى أسابيع ، يصبح نظامك الغذائي مفتاحًا لمساعدتك على التحسن، وفقا لما جاء بموقع webmd.

 

ما هي الأطعمة التي تساعد في محاربة الأنفلونزا؟


حتى لا تكون مريضًا ، فأنت بحاجة إلى البروتين للحفاظ على قوة جسمك، يستخدمه جسمك لبناء القوة والحفاظ على ما لديك بالفعل، تعتبر اللحوم والدواجن والأسماك والبقوليات ومنتجات الألبان والبيض والمكسرات والبذور مصادر جيدة.


تقول إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن البالغين يجب أن يأكلوا 50 جرامًا من البروتين يوميًا (ولكن يمكن أن يختلف تبعًا لاحتياجات الفرد من السعرات الحرارية). تحتاج النساء الحوامل والمرضعات إلى المزيد، الأطعمة التي تحتوي عليها توفر العناصر الغذائية مثل الفيتامينات B6 و B12 ، وكلاهما يحافظ على عمل جهاز المناعة لديك كما ينبغي.

يأتي فيتامين ب 6 في الأطعمة الغنية بالبروتين مثل الديك الرومي والفاصوليا ، وكذلك البطاطس والسبانخ والحبوب المخصبة، تحتوي اللحوم والحليب والأسماك أيضًا على فيتامين ب 12 ، وهو مقوي قوي للمناعة.


كما تحافظ المعادن مثل السيلينيوم والزنك على قوة نظام المناعة لديك، توجد هذه المعادن في الأطعمة الغنية بالبروتين مثل الفول والمكسرات واللحوم والدواجن.


ما هي العناصر الغذائية الأخرى التي تحارب العدوى؟
يقوي الجلوتاثيون جهاز المناعة لديك حتى يتمكن من محاربة الالتهابات، ستجد هذا مضادات الأكسدة القوية في منطقة اللب الحمراء من البطيخ بالقرب من القشرة. إنه أيضًا في اللفت ، والكرنب ، والبروكلي ، والملفوف.

 

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