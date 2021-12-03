القومي للإعاقة : ذوو الهمم يمثلون 11 % من المجتمع ..فيديو

قال الدكتور أشرف مرعى المشرف على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، إن الثالث من ديسمبر اليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الأخبار المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية دينا الوكيل، إن العالم يحتفل بـ ذوى الهمم من عام 1992، أى من 30 عامًا تقريبًا، والأشخاص ذوى الهمم يمثلون 11 % من المجتمع.



ولفت أن مصر من أوائل الدول التى وقفت بجوار الأشخاص ذوى الهمم، والرئيس عبد الفتاح السيسي خصص عاما لـ ذوى الهمم وهو عام 2018.



وأشار إلى أن جميع يعلم أن هناك فئة بالمجتمع لها حقوق و الجميع يلتزم بها، وأن المجلس القومي لـ ذوى الإعاقة يتابع مطالب واحتياجات ذوى الإعاقة.

العالم يحتفل باليوم العالمى للأشخاص ذوي الإعاقة فى ٣ ديسمبر من كل عام بهدف دعم ذوي الهمم وتفعيل تمكينهم ودمجهم بالمجتمع في الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية.



