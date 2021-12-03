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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

سيدة تطلب الخلع بسبب النقاب.. فيديو

سيدة تطلب الخلع بسبب
سيدة تطلب الخلع بسبب النقاب

استقبل مكتب تسوية المنازعات بالقاهرة الجديدة، دعوى خلع أقامتها سيدة في مقتبل الثلاثينات من العمر، وقالت إنها طلبت بالخلع  بسبب تطرف أفكار زوجها بعد الزواج، مؤكدة أنه يحرف في شرع الله حتى يثبت رأيه ويُكفر من يعترض معه، وطلب منها ارتداء «النقاب»، وعندما رفضت ضربها واتهمها بالكفر، فطلبت من خبراء التسوية إحالة الدعوى للمحكمة.

وقالت الزوجة لقاضي محكمة الأسرة إنها وافقت على الزواج من زوجها، بعد أن اقنعتها والدتها، لأنها لم ترغب في الزواج منه نظرا لتعصبه دينياً، إلا أن عائلتها كانت تراه شابا محافظا على العادات التقاليد، وفي فترة الخطوبة لم يتدخل في ما تعتقده، ولا يناقشها في آرائها بل كان يدعمها، حتى أنها تأكدت من وجهه نظر عائلتها.

وأوضحت الزوجة أنها فوجئت بطباعه الصعبة أثناء تجهيزات الزواج، وشراء فستان الزفاف ..لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو 

 

دعوى خلع محكمة الاسرة

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