الحزب الحاكم في النمسا يعين كارل نيهامر مستشارا للبلاد.. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، تقريرا جاء من خلاله تعيّين الحزب الحاكم في النمسا وزير الداخلية كارل نيهامر زعيما للمحافظين ولقيادة البلاد بعد استقالة المستشار السابق سيباستيان كورتز المفاجئة من منصب زعيم الحزب والتي هزّت الأوساط السياسية.

وقال نيهامر للصحفيين: "أريد بأن أعلن اليوم بأنه تم تعييني بالإجماع من قبل قيادة حزب الشعب زعيما للحزب وفي الوقت ذاته مرشحا لمنصب المستشارية".

جاء اجتماع كبار قادة الحزب بعد يوم من إعلان كورتز، المتورط في فضيحة فساد، مغادرة منصبه كزعيم للحزب.

وقال ألكسندر شالنبرج، الذي تولى منصب المستشارية في تشرين الأول/أكتوبر، الخميس إنه على استعداد للاستقالة نظرا إلى أنه "ينبغي أن يتولى شخص واحد.. منصبي المستشار وزعيم الحزب على وجه السرعة".

وسيتعيّن حاليا على الرئيس النمسوي قبول تعيين نيهامر وتنصيبه، وهو أمر يندرج في إطار الرسميات ليس إلا.

مزيد من الوقت

جاء إعلان كورتز تركه السياسة لتكريس مزيد من الوقت لعائلته وخصوصا نجله حديث الولادة، بعد شهرين فقط من استقالته من منصب المستشار بعد اتّهامه بالتورط في فضيحة فساد، أسدلت الستار على مسيرة مهنية لافتة إذ كان أصغر رئيس حكومة منتخبا في العالم عندما تولى المنصب عام 2017 عن 31 عاما.