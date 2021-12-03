تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية.. وإيلون ماسك يبيع أسهما جديدة في "تسلا"

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، الجمعة، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (.DJI) بمقدار 0.3%، وانخفض مؤشر إس آند بى 500 (.SPX) بمقدار 21.70 نقطة، أو 0.5%، كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع (.IXIC) بمقدا 1.34%.

وانخفضت أسهم آبل" بنسبة 0.2%، كما انخفضت مايكروسوفت بنسبة 0.5%، فيما ارتفعت أسهم نايك بنحو 1%.

كما تراجعت أسهم "تسلا" بأكثر من 2%، ما يهدد بمزيد من الخسائر التي استمرت ليومين، وتسببت في انخفاضا نسبته 1%.

وباع إيلون ماسك مؤسس شركة "تسلا"، أكثر من 934 ألف سهم من أسهم شركة "تسلا"، بقيمة تجاوزت مليار دولار.

وبذلك يصل إجمالي الأسهم المباعة في تسلا، منذ بداية نوفمبر، إلى ما يقرب من 10 مليارات دولار.

بينما تراجعت أسهم شركة دوكوساين (DOCU.O) بنسبة 35% بعدما توقعت شركة حلول للتوقيع الإلكتروني انخفاض إيرادات الربع الرابع.

في المقابل، ارتفعت شركة (MRVL) بنسبة 23% بعد تقرير أرباح الشركة الذي فاق التوقعات المحددة.