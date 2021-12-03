برلماني: منهج الصف الرابع الابتدائي يشكل عبئا على الطلاب وأولياء الأمور

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن أزمة منهج الصف الرابع الابتدائي، وما أحدثته من إثارة للقلق لدى الأهالي بسبب صعوبته وعدم استيعاب أبنائهم له، أمر يتطلب إعادة النظر به مرة أخرى، وتشكيل لجنة مختصة من شأنها دراسة الأمر والخروج بمقترحات من شأنها حلحلة هذا الأمر.

وأضاف البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن المنهج به أمور صعبة فوق مستوى قدرات الطلاب، خاصة أن طلاب الصف الرابع الابتدائي عانوا العامين السابقين بسبب جائحة كورونا، وبالتالي وضع فلسفة منهج جديدة بها شيء من الصعوبة تنعكس بالسلب عليهم وعلى أولياء الأمور نظرا للأعباء الإضافية التي سيفرضها عليهم المنهج الجديد.

ونوه عضو مجلس الشيوخ أن منهج الصف الرابع تضمن مواد تفوق استيعاب الطلاب، وهو ما يشكل ضغط وحمل عليهم، كما أن هذا الأمر يأتي بالتزامن مع فيروس كورونا .

هذا وتسببت أزمة " منهج رابعة ابتدائي" في اثارة جدل كبير تحت قبة مجلس النواب، حيث شهدت أروقته العديد من المناقشات الأسبوع الماضي، إلا أنه لم يتم حل المشكلة حتى الآن.

ويأتي ذلك بعد تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، بطلبات إحاطة ضد وزير التربية والتعليم بخصوص المناهج الجديدة وخصوصًا مناهج الصف الرابع الإبتدائي.

