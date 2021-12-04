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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباريات اليوم السبت 4 - 12 - 2021 والقنوات الناقلة .. أبرزها مصر والسودان وولفرهامبتون مع ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

تقام اليوم السبت 4 - 12 - 2021 العديد من المباريات البارزة فى مختلف ملاعب العالم يأتي أبرزها مواجهة مصر والسودان فى بطولة كاس العرب ولقاء وولفرهامبتون مع ليفربول فى إطار منافسات الدورى الإنجليزي.

 

كأس العرب

 

الأردن vs المغرب – الساعة الثانية عشرة ظهرا على قناة beIN Sports HD 1        

لبنان vs الجزائر – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 1   

السودان vs مصر - الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 1

فلسطين vs  السعودية – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1

 

الدوري الإنجليزي 

 

وست هام يونايتد vs تشيلسي – الساعة الثانية والنصف ظهرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium        

نيوكاسل يونايتد vs بيرنلي – الساعة الخامسة مساء على قناة              

ساوثهامتون vs برايتون – الساعة الخامسة مساء     

وولفرهامبتون vs ليفربول – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium              

واتفورد vs  مانشستر سيتي – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

 

الدورى الإسباني 

 

إشبيلية vs  فياريال – الساعة الثالثة عصرا               

برشلونة vs ريال بيتيس – الساعة الخامسة والربع مساء     

أتلتيكو مدريد vs  ريال مايوركا – الساعة السابعة والنصف مساء       

ريال سوسييداد vs ريال مدريد – الساعة العاشرة مساء  

 

الدورى الإيطالي 

 

ميلان vs ساليرنيتانا – الساعة الرابعة عصرا           

روما vs انتر ميلان – الساعة السابعة مساء              

نابولي vs أتلانتا- الساعة العاشرة إلا ربع مساء

 

الدورى الألماني 

 

أرمينيا بيليفيلد vs كولن – الساعة الرابعة والنصف عصرا       

أوجسبورج vs بوخوم – الساعة الرابعة والنصف عصرا  

ماينز 05 vs فولفسبورج – الساعة الرابعة والنصف عصرا             

هوفنهايم vs آينتراخت فرانكفورت – الساعة الرابعة والنصف عصرا        

باير ليفركوزن vs جرويتر فورت – الساعة الرابعة والنصف عصرا

بوروسيا دورتموند vs بايرن ميونخ – الساعة السابعة والنصف مساء       

 

الدورى الفرنسي

 

مارسيليا vs ستاد بريست  29 – الساعة السادسة مساء      

ليل vs تروا – الساعة الثامنة مساء                  

لانس vs باريس سان جيرمان – الساعة الثامنة مساء 

 

الدورى التركي

 

ألانياسبور vs سيفاس سبور – الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا           

طرابزون سبور vs أضنة ديمرسبور – الساعة الثالثة عصرا              

جالاتا سراي vs ألتاي – الساعة السادسة مساء

اليوم السبت 4 - 12 - 2021 مواجهة مصر والسودان كأس العرب وولفرهامبتون ليفربول الدوري الإنجليزي

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