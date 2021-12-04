بـ لوك الستينيات.. رحمة حسن تتألق في أحدث ظهور على انستجرام

شاركت الفنانة رحمة حسن صورا في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت بأطلالة كلاسيكية أنيقة، وحرصت على التقاط صور تتناسب مع فترة الستينات، ونالت اعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا، وحظيت على تفاعلات كبيرة من جمهورها.

أكدت الفنانة رحمة حسن، عدم امتلاكها أي حسابات على السوشيال ميديا باستثناء أكونت إنستجرام.

وكتبت رحمة حسن عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”: “الصفحة دي مش بتاعتي ومش عارفة إزاي موثقة من فيسبوك.. للتوضيح أنا معنديش فيسبوك معنديش تويتر معنديش سناب شات، معنديش غير إنستجرام وبس.. أنا هسيب مباحث الإنترنت تتصرف مع الناس دي”.

وكتبت حسن منشورًا عبر حساباتها على مواقع التواصل طالبت من خلاله بدفع مستحقاتها المادية التي تعود قصتها لعام 2018 عندما تعاونت مع المنتج هاني أسامة في أحد الأعمال، وتبقى لها مبلغ قيمته 40 ألف جنيه مصري، بما يعادل 2550 دولارًا.

ورغم مرور ثلاث سنوات على تعاونهما لم تتمكن رحمة حسن من الحصول على باقي مستحقاتها، وقالت إنها حينما تطالب المنتج بها يخبرها أنه لا يملك المال، وهو ما دفعها لإعلان الأمر أمام الجمهور.



وكتبت رحمة حسن عبر حسابها الرسمي في "إنستجرام": "صباح الخير أحب أقول إني ليا عند هاني أسامة المنتج 40 ألف جنيه من 2018.. وكل ما أكلمه يقولي إني مش معايا فلوس. أنا كمان مش معايا فلوس يا هاني بس مش بقول".

وأوضحت أنها لا تعمل في الوقت الحالي في حين أن المنتج يواصل عمله بشكل طبيعي، لذلك قررت أن تترك هذه الرسالة بشكل عام أمام الجميع ولم تكتفِ حسن بذلك بل قامت بالإشارة إلى حسابه الخاص في منشورها كي تصله الرسالة بشكل واضح.