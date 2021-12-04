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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة الهجرة: تنظيم رحلة لوفد أمريكي من 34 شخصية مؤثرة إلى مصر

الوفد الأمريكي
الوفد الأمريكي

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة، أنه يجري التنظيم حاليا لرحلة إلى مصر يقوم بها وفد أمريكي من 34 شخصية من مؤسسة "بيت العبادة" الأمريكية The House of Worship، حيث تترأس الوفد السيدة "إسراء نوار"، إحدى رائدات "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية والمتخصصة في شئون حوار الأديان، وذلك بالتنسيق مع السفير أحمد شاهين قنصل مصر العام في لوس أنجلوس، وذلك في إطار مواصلة جني ثمار سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، وتحت رعاية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن بالغ سعادتها وترحيبها بتنظيم هذه الرحلة والتي تعد الثانية إلى مصر حيث كانت الأولى في مارس 2018، مضيفة أنه تم التباحث حول ترتيبات هذه الرحلة خلال زيارة السيدة إسراء نوار إلى مصر في أكتوبر الماضي.

وشددت وزيرة الهجرة على أن مثل هذه الفاعليات لها أهمية قصوى في التأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان والتسامح والتعايش الذي تمتزج فيه كل الحضارات والثقافات دون تمييز، وهو ما يؤكده دومًا فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة قبول الآخر وتربية النشء على ثقافة الاختلاف والتنوع وغرس قيم المساواة والعدالة في المجتمع.

من جانبه، أعرب السفير أحمد شاهين، قنصل مصر العام في لوس أنجلوس، عن امتنانه لتنظيم هذه الرحلة التي تعد الثانية إلى مصر، ووجه خالص الشكر إلى السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة على رعايتها لهذا الحدث المهم.

وأوضح شاهين أنه تم التباحث حول كافة النواحي التنظيمية لهذه الرحلة بحضور السيدة "إسراء نوار" وأعضاء من الوفد الأمريكي المشارك، وتابع: "إن هذا الحدث يعد جسرًا للتقارب فيما بين الثقافات والأديان المتعددة ويسهم بحق في إذابة الفوارق بين أناس يعيشون معنا في هذا العالم".

فيما عبرت السيدة "إسراء نوار" عن سعادتها بتنظيم الرحلة الثانية لمؤسسة "بيت العبادة" الأمريكية إلى مصر، ونقلت تحيات وتقدير الوفد الأمريكي المشارك إلى الشعب المصري، قائلة إنهم متشوقون إلى رؤية أرض الكنانة التي سجلت أمجادًا عبر التاريخ، ومن المقرر أن يلتقي الوفد بالشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى جانب زيارة العاصمة الإدارية الجديدة ومكتبة الإسكندرية.

وأضافت نوار أن أعضاء الوفد الأمريكي المشارك انبهروا كثيرًا بحفل موكب نقل المومياوات الملكية الذي جرى في أبريل الماضي، وأعربوا عن حماسهم البالغ لزيارة مصر منذ ذلك الحين، لافتة إلى الفيلم التسجيلي الذي عرض خلال الحفل وقدمه النجم المصري خالد النبوي، والذي استعرض جوانب متعددة من تاريخ مصر وثقافتها، الأمر الذي يؤكد أنها أرض الأديان السماوية ومهد الحضارات والتعايش بلا فوارق أو تمييز.

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