بـ الليزر والكريمات الموضعية.. طرق علاج الشعيرات الدموية في الوجه

يعتمد علاج الشعيرات الدموية على سبب حدوثها، حيث يسمى إنفجار الأوعية الدموية أيضًا "الأوردة العنكبوتية"، وهي تحدث عندما تتوسع أو تتضخم الشعيرات تحت سطح الجلد مباشرة، وينتج عن هذا خطوط حمراء صغيرة تنتشر في شكل شبكة عنكبوت، ويمكن أن تتطور في أي مكان من الجسم ، ولكنها أكثر شيوعًا في الوجه والساقين.

علاج الشعيرات الدموية في الوجه

أفضل كريم لعلاج الشعيرات الدموية

ورغم أن عدم علاج الشعيرات الدموية في الوجه غير ضروري، إلا أن البعض يبحث عن أفضل كريم لعلاج الشعيرات الدموية، وذلك لأنها يمكن أن تصبح مصدر إزعاج وتجعلك تشعر بالخجل، والخبر السار هو أن الشعيرات الدموية يمكن علاجها عادةً بالكريمات الموضعية، ولكنها تحتاج أولاً إلى معرفة السبب الأساسي وراء حدوثها .



ويمكن استخدام كريم لعلاج الشعيرات الدموية؛ حيث ان العلاجات الطبية لإنفجار الأوعية الدموية يمكن إستخدامها، عندما لا تعمل العلاجات الطبيعية، فقد يكون الوقت قد حان لرؤية الطبيب للحصول على حل طبي للشعيرات الدموية.



ويعتبر كريم علاج الشعيرات الدموية علاج فعال في جميع الحالات والأعمار، وتظهر الشعيرات الدموية لدى بعض الأشخاص أكثر من غيرهم؛ حيث أن ظهور الشعيرات الدموية يمكن أن يحدث لأي شخص في أي عمر ، بما في ذلك الأطفال، وتعتمد عوامل الخطر الخاصة بظهورها على السبب المحدد.



ويمكن أن توفر أدوية وكريم لعلاج الشعيرات الدموية الموجودة في الصيدليات، لذا فإن ظهرت الشعيرات الدموية فأنت بحاجة إلى مساعدة طبيب جلدية لإيجاد أفضل كريم لعلاج الشعيرات الدموية، ومن بين أدوية علاج الشعيرات الدموية الريتينويد.



وقد يساعد الريتينويد أفضل كريم لعلاج الشعيرات الدموية ، خاصةً التي تحتوي على الرتينويدات، في تقليل ظهور الشعيرات الدموية، وتستخدم هذه المكونات في المقام الأول لعلاج حب الشباب والوردية، وتعمل الرتينويدات عن طريق إزالة الطبقة الخارجية من الجلد.

علاج الشعيرات الدموية في الوجه



علاج الشعيرات الدموية في الوجه بالخل

يلجأ البعض لعلاج الشعيرات الدموية في الوجه بالخل، حيث أن ظهور اوعية دموية صغيرة على الوجه قد يتسبب في بعض الإزعاج، في ما يسمى ويعرف بتوسع الشعيرات، فعندما تتشكل الأوعية تكون أكثر بروزا حول الأنف والخدين والفم، ولكن يعتبر الخل حل فعال لبعض الحالات البسيطة والخفيفة.



ويمكن علاج الشعيرات الدموية في الوجه بالخل، والتي قد يعود السبب في وجودها إلى الوراثة أو بسبب الظروف الجوية القاسية، أو الأشعة فوق البنفسجية الضارة، والوردية، وربما يؤدي العطس أو التقيؤ الشديد إلى ظهور الشعيرات الدموية في الوجه أيضا.



ويعتبر ظهور الشعيرات الدموية في الوجه أمر قد يشعر البعض بالطمأنينة ان الأوعية الدموية المنفجرة لا تشكل خطرا صحيا، لكنها قد تسبب إزعاجا للبعض، لكم علاج الشعيرات الدموية في الوجه بالخل، قد يساعد في تقلص الشعيرات الدموية المتوسعة والتقليل من احمرار الوجه.



يمكن علاج الشعيرات الدموية في الوجه بالخل، وبالأخص خل التفاح لما يحتويه من خصائص مضادة للالتهابات تساعد على تقليل الاحمرار المرتبط بتكسر الشعيرات الدموية.



ويتم علاج الشعيرات الدموية في الوجه بالخل بعد تخفيف الخل مع 3 ملاعق كبيرة من الماء، ننقع كرة قطن في ذلك المحلول ونطبقه على الشعيرات الدموية المتكسرة على الوجه، ونتركه لـ 15 دقيقة قبل شطفه، ونكرر ذلك مرتين يوميا.



يمكن أن يقلل علاج الشعيرات الدموية في الوجه بالخل وحمض خل التفاح من ظهور انفجار الشعيرات الدموية في الوجه، وذلك عن طريق تقليل الاحمرار، لذا استخدمي الخل بدلًا من التونر اليومي أو الدواء القابض عن طريق دهنه بقطعة قطن.

علاج الشعيرات الدموية في الوجه



علاج الشعيرات الدموية في الوجه بالليزر

بالنسبة لعلاج الشعيرات الدموية في الوجه بالليزر، يجب أن تعمل مع أخصائي جلدية مدرب، وذلك لتجنب حدوث الآثار الجانبية، مثل: زيادة الاحمرار والحكة و التندب، بالرغم من ذلك فقد يعتبر علاج الشعيرات الدموية في الوجه بالليزر فعالة للغاية في التخلص منها .



ويمكن علاج الشعيرات الدموية في الوجه بالليزر مع الأدوية؛ حيث ان العلاج بالليرزر للأوعية والشعيرات الدموية يمكن استخدامها، عندما لا تعمل العلاجات الطبيعية ، وقد يكون الوقت قد حان لرؤية الطبيب للحصول على حل طبي للشعيرات الدموية.



وقد ينجح علاج الشعيرات الدموية في الوجه بالليزر لدى بعض الأشخاص أكثر من غيرهم؛ حيث أن ظهور الشعيرات الدموية يمكن أن تحدث لأي شخص في أي عمر ، بما في ذلك الأطفال، وتعتمد عوامل الخطر الخاصة بظهورها على السبب المحدد، ويوجد طريقتان لعلاج الشعيرات الدموية في الوجه بالليزر، وهم :

2- العلاج بالليزر :

ويمكن علاج الشعيرات الدموية في الوجه بالليزر القوي؛ حيث تعمل عن طريق جعل الأوردة العنكبوتية تتلاشى تمامًا عن طريق تدمير الوريد الذي لا يعمل بشكل جيد .



3- الليزر المكثف :

ويمكن أن يستخدم علاج الشعيرات الدموية في الوجه بالليزر المكثف مع أدوية علاج الشعيرات الدموية، وهو نفس مفهوم العلاج بالليزر ، ولكن مع الضوء الذي يخترق الطبقة الثانية من الجلد دون الإضرار بالطبقة العلوية.



أدوية علاج الشعيرات الدموية

ويمكن استخدام أدوية علاج الشعيرات الدموية؛ حيث ان العلاجات الطبية لإنفجار الأوعية الدموية يمكن إستخدامها، عندما لا تعمل العلاجات الطبيعية ، فقد يكون الوقت قد حان لرؤية الطبيب للحصول على حل طبي للشعيرات الدموية.



وقد تظهر الشعيرات الدموية لدى بعض الأشخاص أكثر من غيرهم؛ حيث أن ظهور الشعيرات الدموية يمكن أن تحدث لأي شخص في أي عمر ، بما في ذلك الأطفال، وتعتمد عوامل الخطر الخاصة بظهورها على السبب المحدد.



ويمكن أن توفر أدوية علاج الشعيرات الدموية الموجودة، إذا كنت بحاجة إلى مساعدة لإيجاد طبيب الرعاية الأولية، ومن بين أدوية علاج الشعيرات الدموية ما يلي :



1- الريتينويد :

قد تساعد أدوية علاج الشعيرات الدموية والكريمات الموضعية ، خاصةً التي تحتوي على الرتينويدات ، في تقليل ظهور الشعيرات الدموية، وتستخدم هذه المكونات في المقام الأول لعلاج حب الشباب والوردية، وتعمل الرتينويدات عن طريق إزالة الطبقة الخارجية من الجلد.



2- العلاج بالليزر :

وبخلاف أدوية علاج الشعيرات الدموية فيمكن العلاج بالليرز القوية ، ان تعمل طريق جعل الأوردة العنكبوتية تتلاشى تمامًا عن طريق تدمير الوريد الذي لا يعمل بشكل جيد .



3- الليزر المكثف :

ويمكن أن يستخدم الليزر المكثف مع أدوية علاج الشعيرات، وهو نفس مفهوم العلاج بالليزر ، ولكن مع الضوء الذي يخترق الطبقة الثانية من الجلد دون الإضرار بالطبقة العلوية.



4- الحقن :

ويمكن مع أدوية علاج الشعيرات الدموية، ان يلجأ الطبيب للحقن في الوجه لكي يساعد الأوردة العنكبوتية على الاختفاء في غضون أسابيع قليلة . أثناء الإجراء ، يقوم طبيبك بحقن محلول في الأوعية الدموية المكسورة مما يؤدي إلى انغلاقها. نتيجة لذلك ، سيتم إعادة توجيه دمك إلى اأوعية الدموية التي لا تعمل.

علاج الشعيرات الدموية في الوجه



علاج انفجار الشعيرات الدموية في الوجه

هناك عدة طرق لعلاج انفجار الشعيرات الدموية في الوجه؛ حيث ان العلاجات الطبيعية للأوعية الدموية المنفجرة غالبا ما تكون المسار الأول للعلاج الذي يجربه الناس لكسر الأوعية الدموية في الوجه، وما لم تكن لديك حساسية تجاه أي من المكونات ، فعادة ما تكون العلاجات الطبيعية خالية من المخاطر الكبيرة.



قد يكون الطبيب قادرا على تحديد الأوعية الدموية المنفجرة ووصف عدة طرق لعلاج إنفجار الشعيرات الدموية في الوجه، ولكن يمكنك التفكير في رؤية طبيبك حتى يتأكد، ويمكنهم أيضًا توجيهك في الاتجاه الصحيح من حيث العلاج.



وإذا كان لديك العديد من الشعيرات الدموية المنفجرة في الوجه، فقد يوصي طبيبك بالأدوية الموصوفة أو حلول رعاية المرضى الخارجيين، والبحث في الأسباب المتعلقة بإنفجار الشعيرات الدموية في الوجه، وفي مثل هذه الحالات ، يعتمد علاج انفجار الشعيرات الدموية الدموية على معالجة الأسباب الكامنة وراء ذلك.



وهناك بعض طرق علاج إنفجار الشعيرات الدموية في الوجه باستخدام العلاجات المنزلية، وهي فعالة في الكثير من الحالات البسيطة والخفيفة، ومن أبرز طرق علاج إنفجار الشعيرات الدموية في الوجه ما يلي :



1- خل حمض التفاح :

يمكن أن يقلل خل حمض التفاح من ظهور انفجار الشعيرات الدموية في الوجه، وذلك عن طريق تقليل الاحمرار، لذا استخدمي الخل بدلًا من التونر اليومي أو الدواء القابض عن طريق دهنه بقطعة قطن.



2- كستناء الحصان :

تستخدم هذه العشبة في العديد من الأمراض الجلدية؛ حيث أن المركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية يوضح أن بعض الناس يستخدمون كستناء الحصان يمكنه علاج انفجار الشعيرات الدموية في الوجه، وفي حين أن الأشكال الموضعية من كستناء الحصان متاحة كمرهم، قد تكون أكثر أمانًا لعلاج الشعيرات الدموية المنفجرة .



3- غسل الوجه بالماء الدافئ :

نظرًا لأن الحرارة الشديد يمكن أن تسبب إنفجار الأوعية الدموية، لذا فأنت تريد التأكد من تجنب الماء الساخن، ويجب غسل الوجه بالماء الدافىء والاستحمام أيضا بالماء الدافئ وليس الساخن.

**مصدر الخبر من موقع : healthline