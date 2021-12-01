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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مدة وضع الحناء على الشعر لنتائج أفضل ؟

مدة وضع الحناء على
مدة وضع الحناء على الشعر

تختلف مدة وضع الحناء على الشعر بحسب طبيعة الشعر ولونه، سواء كان فاتحا أم قاتما، وإذا كان اللون قاتم فقد يستغرق بعض الوقت ما يصل إلى ساعتين إلى أربع ساعات لكي يتشبع الشعر باللون، ولكن إن كان الشعر فاتح فقد تستغرق بمجرد وضعه وبعد مرور ساعة بأن الشعر اكتسب اللون سريعا.

 

مدة وضع الحناء على الشعر

 


وبالرغم من أن مدة وضع الحناء على الشعر ليست بالكثيرة، إلا أن مفعولها أيضا لا يبقى لوقت طويلة فقد تشعر المرأة أن لون الحنة بدأ يختفي بعد أربع أو ست أسابيع، وبعدها قد يبدأ الشعر بفقدان اللون بالتدريج.
 

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ويمكن عند الشعور بأن الشعر فقد اللون الخاص بالحناء ان تعيد المرأة الكرة مرة أخرى، واستخدام الحناء مرّةً أخرى بنفس مدة وضع الحناء على الشعر، ويجدر التنويه أنّه لا يفضل استخدام الصبغة العادية أو الهايلايت أو غيرها بعد الحناء لأنها ستؤثر على تشبّع اللون في الصبغة وبالتالي سيظهر لون مختلف عن اللون المرغوب به.

وتشعر النساء بالحيرة من اختيار اللون المناسب وضبط درجة لون الحناء لتعطيها اللون التي ترغب به، ولكن هناك بعض الخطوات التي يمكن ان تتعلمها أثناء تحضير خليط الحناء لكي تعطي اللون المرغوب، وتشمل : 

1- اللون البني: 
نضع خمس ملاعق كبيرة من الحناء، وملعقة صغيرة من عصير الليمون، وملعقة كبيرة ونصف من قشور الباذنجان، وملعقة كبيرة ونصف من خل التفاح، ومقدار مناسب من الماء، ونضع جميع المكوّنات في وعاءٍ باستثناء عصير الليمون، ونخلطهم جيداً، ونتركهم مدّة أربع ساعات حتى يتخمر المزيج، ثمّ نضيف عصير الليمون إليه، ونخلطهم، ونضعها على الشعر مدّة أربع ساعات. 

2- اللون البني المحمر: 
نضع نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون، وخمس ملاعق كبيرة من الحناء، وملعقة من القهوة العربية، وملعقة كبيرة ونصف من خلّ التفاح، ومقدار من الماء، ونضع المكوّنات في وعاءٍ متوسط الحجم باستثناء عصير الليمون، ونخلط المكوّنات معاً، ونتركهم جانباً مدّة أربع ساعات حتّى يتخمر الخليط، ونضيف عصير الليمون إليه، ونخلطها من جديد، ثمّ نضعه على الشعر مدّة أربع ساعات حتى يجف. 

 

مدة وضع الحناء على الشعر


3- اللون الكستنائي: 
نضع ملعقة صغيرة من عصير الليمون، وملعقة كبيرة ونصف من خل التفاح، وخمس ملاعق كبيرة من الحناء، ونصف كوب من البابونج المغلي، ومقدار من الماء، ونخلط المكونات في وعاء باستثناء عصير الليمون، ونترك الخليط مدة أربع ساعات، ثم نضيف عصير الليمون و نمزجه مع المكونات من جديد، ونضعها على الشعر وفروة الرأس مدة أربع ساعات.

4- اللون النحاسي :
نضع ملعقة صغيرة من عصير الليمون، وخمس ملاعق كبيرة من الحناء، مع مقدار من الماء الساخن، ونصف كوب من ماء الصودا، ونخلط المكونات معاً في وعاء ما عدا عصير الليمون، ونترك الخليط مدة أربع ساعات حتى يتخمر تماماً، ونضيف إليه عصير الليمون، ونخلطه حتى يمتزج مع المكوّنات، ونضعها على الشعر مدّة أربع ساعات. 

5- اللون الأشقر : 
نضع ملعقة صغيرة من عصير الليمون، وخمس ملاعق كبيرة من الحناء، وملعقة كبيرة ونصف من الكركم، ومقداراً كافياً من الماء الساخن، ونخلط المكوّنات معاً في وعاء عميق باستثناء عصير الليمون، ونترك الخليط جانباً مدة ساعتين حتى يتخمر تماماً، ونضيف عصير الليمون إلى المكونات، ونخلطهم جيداً، ونضعها على الشعر لمدة أربع ساعات. 

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