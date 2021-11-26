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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

منها صفار البيض.. تعرف على طرق علاج جفاف الشعر

صدى البلد

قدمت الدكتورة الصيدلانية آية صقر ، خبيرة التجميل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعض الطرق لعلاج تقصف الشعر وجفافه.


 

من طرق علاج تقصف الشعر وجفافه ما يلي :-

. حمام الزيت الساخن يعدّ علاج الزّيت الساخن واحداً من أبسط وأكثر الطرق فعاليةً لعلاج الشعر الجاف، وطريقته هي:


 

المكوّنات: ملعقتين كبيرتين من زيْت اللّوز. ملعقتين كبيرتين من زيْت الزيتون. ملعقتين كبيرتين من زيْت الجوجوبا. ملعقتين كبيرتين من زيتجوْز الهند.

طريقة التحضير: يتم خلط جميع المكّونات السابقة مع بعضها البعض في وعاءٍ، وتدفئة الخليط على النّار مع أخذ الحذر بعدم تسخينه لدرجةٍعالية؛ لأن ذلك يسبّب الضرر لفروة الرأس. بعدها يتم عمل مساجٍ للشعر بالخليط السابق، وتغطيته لمدة 30 دقيقة. ثمّ يغسل الشّعر بشامبو خفيف. يتم تكرار هذه الطريقة مرةً واحدة في الأسبوع.

 

وصفة صفار البيض والماء يعد صفار البيض علاجاً فعالاً للشعر الجاف، فهو مفيدٌ في ترطيب أطراف الشّعر، وفيما يلي طريقة تحضير هذه الوصفة:


 

المكّونات: صفار بيضتين 3 ملاعق كبيرة من الماء.

طريقة التّحضير: نقوم بفصل صفار البيضتين عن بياضهما، وإضافة 3 ملاعق كبيرة من الماء، وخلطهما مع الصفّار حتى نحصل على مزيجٍرغوي. بعدها نقوم بوضعه على الشّعر لمدة 30 دقيقة، ثمّ غسله بالماء البارد.


 

. وصفة البيض والعسل واللبن يحتوي صفار البيض على البروتينات والدهون المرطّبة للشعر، كما يحتوي بياض البيض على إنزيمات تزيل البكتيريا التي تزيل الزيوت غير المرغوب بها، ويساعد اللبن على تقوية الشّعر من جذوره، وطريقة هذه الوصفة هي:

المكّونات: بيضتانّ. ملعقة كبيرة من العسل. ملعقتان كبيرتانّ من لبن الزبادي.


 

طريقة التّحضير: نقوم بخلط البيضتين مع بعضهما البعض في وعاءٍ، ثم يضاف العسل واللبن، ومزجهما جيداً حتى نحصل على خليط ناعم. يوضع المزيج على الشّعر لمدة 20 دقيقة على الأقل، ثم يُغسل الشّعر بالماء البارد.

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