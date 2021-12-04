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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشباب والرياضة تستعرض الأنشطة والبرامج أمام متدربي وحدة السياسات وتطوير الأعمال بالوزارة

قيادات وزارة الشباب
قيادات وزارة الشباب والرياضة يستعرضون الأنشطة والبرامج

استعرض عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة وممثلي الإدارات المركزية، أنشطة وخطط الوزارة خلال فعاليات المعسكر التوجيهي لمتدربي وحدة السياسات وتطوير الأعمال في المعسكر التوجيهي الأول، والذي تنفذه الوحدة خلال الفترة من (٢-٤) ديسمبر الجاري، بالمركز الاوليمبي بالمعادي.

 

بدأت بالعرض الدكتورة عزة الدري رئيس الادارة المركزية للطلائع، حيث استعرضت الفئات المستهدفة للطلائع للمرحلة السنية من (٦-١٨)سنة، كما استعرضت الأنشطة التي تقدمها الادارة المركزية للطلائع ومنها "أولمبياد الطفل المصري، مهرجان Talent  بالعربي، القري المحرومة، رحلات تعالي نعرفها، كنوز مصرية، احلم ببكره، برامج كشفية، مهرجان أطفال العالم، المبتكرون يلتقون".


واستعرضت الدكتورة مرفت سيد احمد رئيس الادارة المركزية للمدن الشبابية ما تقدمه الإدارة للنشء والشباب داخل محافظات الجمهورية من خلال تلك المنشآت والتي تضم "١١ مدينة شبابية، ١٠ مراكز تعليم مدني، ٨ منتديات شبابية، ١١معسكر ".


بينما استعرضت الدكتورة ايمان عبد الجابر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية الهيئات التابعة للوزارة من مراكز شباب وهيئات بالإضافة الي استعراض الاتحادات التابعة لها مثل (الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، الاتحاد العام للحمام الزاجل، الاتحاد العام للكشافة والمرشدات)، كما استعرضت دوري مراكز الشباب والذي تنفذه الوزارة بشكل دوري كل عام.

 

وفيما يخص الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، استعرضت نانيس الناقوري مدير عام الادارة العامة للمشروعات حزمة الأنشطة والبرامج التي تقدمها الادارة المركزية لتأهيل الشباب وتدريبهم من خلال العديد من الدورات والبرامج التدريبية، بالإضافة الي ملتقيات التوظيف والمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.


وعقب ذلك، استعرضت راندا البيطار مدير عام الادارة العامة للبرلمان أهم الأنشطة التي تقدمها الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني والتي تعمل علي تأهيل الشباب ورفع الوعي السياسي والبرلماني، وإعداد القادة من خلال ( الادارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب - الادارة العامه للقيادات الشبابية والتعليم المدني)، حيث يتم تقديم العديد من البرامج التدريبية وورش العمل واللقاءات الحوارية والمبادرات الشبابية، بالاضافة الي العديد من الزيارات التي تقدمها الادارة الي مختلف الاماكن داخل مصر.


بالاضافة الي تقديم العديد من الأنشطة منها ( نماذج محاكاة الحياة السياسية لبرلمان شباب مصر - برلمان طلائع مصر - نموذج محاكاة مجلس الوزراء المصري - برامج التنشئة الوطنية - برامج التنمية السياسية وغيرها)، كما تقدم حزم تدريبيه مختلفه تساعد في بناء الشخصية وتأهيلها للقيادة مثل( نادي القيادات الشبابية - البرنامج القومي لتعزيز المشاركة السياسية ونشر الوعي بالمحليات).

 

فيما اختتم الدكتور ابراهيم جمعه ممثل الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية الأنشطة والبرامج التي تقدمها الادارة ومنها(مسابقة ابداع، قطار الشباب، رحلات اعرف بلدك، أندية الفتاة، وأندية التطوع، الجوالة والجوالات، دورات اكاديمية ناصر العسكرية، مراكز الفنون، بداية حلم، الدوري الثقافي المعلوماتي).

 

جدير بالذكر، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد افتتح المعسكر التوجيهي لمتدربي  وحدة السياسات وتطوير الأعمال

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وزارة الشباب والرياضة لشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مراكز شباب مصر

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