عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مروان حمدي يقود هجوم المنتخب أمام السودان في كأس العرب

صدى البلد

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم السبت لمتابعه مباراة منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش مد أمام نظيره منتخب السودان فى الجولة الثانية من عمر المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب فى اللقاء المقرر إقامته على ملعب إستاد رأس أبو عبود.


ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والسودان مساء اليوم السبت فى تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت الدوحة، وتذاع المباراة على قناة بي ان سبورتس.

 

ويحتل منتخب مصر المركز الثانى فى المجموعة برصيد 3 نقاط خلف منتخب الجزائر المتصدر بنفس الرصيد، بينما يتذيل منتخب السودان المركز الرابع والأخير بدون نقاط.


ويدخل منتخب مصر المباراة بدافع تحقيق الفوز وإقتناص الثلاث نقاط وتخطى نظيره منتخب السودان، لمزاحمة نظيره منتخب الجزائر على تصدر ترتيب المجموعة الرابعة وذلك بعد التغلب على لبنان بهدف نظيف فى الجولة الأولى بهدف أحرزه محمد مجدى أقفشة من ركلة جزاء.

 

وفى المقابل يخوض المنتخب السودانى اللقاء بعد تلقيه هزيمة كبيرة من المنتخب الجزائرى برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة كاس العرب ومحاولة مصالحة جماهيره بالفوزعلى نظيره منتخب الفراعنة الكبار.

 

ومن المتوقع أن يدفع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة الكبار بتشكيل متوقع أمام السودان بكأس العرب على النحو التالي: 

 

محمد الشناوي فى حراسة المرمى

 

فتوح – الونش – حجازي – أكرم توفيق

 

عمرو السولية - مهند لاشين

 

محمد شريف – أفشة – مصطفى فتحي

مروان حمدي

 

طاقم حكام نيوزيلندي

 

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم “ الفيفا” أعلن عن هوية الطاقم التحكيمي لمباراة منتخب مصر والسودان التي تقام اليوم السبت ضمن منافسات بطولة كأس العرب.

منتخب مصر البرتغال عمرو السولية محمد الشناوي مصر والسودان مصطفى فتحي الاتحاد الدولي لكرة القدم منتخب مصر الوطني

موضوعات متعلقة

مصرع عامل وربة منزل بسبب تسرب غاز في إحدى قرى المنيا

ترشيحاتنا

مبروك عطية: يجوز تحويش فائدة البنك لشراء أضحية

بعد اختراقها هواتف آيفون التابعة لـ وزارة الخارجية الأمريكية.. فضيحة كبرى لبائعة برامج التجسس الشهيرة

مروان حمدي يقود هجوم المنتخب أمام السودان في كأس العرب

صحيفة: هذا هو ثمن استقالة قرداحي

تنمية الصادرات: الانتهاء من تدريب 36 شركة في القطاعات الهندسية والكيماوية والغذائية

غاب الفنان وابنته.. تأجيل أولى جلسات دعوى ابنة رشوان توفيق ضد والدها لـ 25 ديسمبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

مفيش أسئلة تسميع.. بشرى سارة بشأن امتحانات رابعة ابتدائي قبل انطلاقها غدا

مصر بخير ولا داعي للخوف| العينات تثبت خلو المحروسة من أوميكرون

أنا أسد ومش ضعيفة.. بكاء سمية الألفي على 12 طفلا أجهضتهم أسمتهم أحمد الفيشاوي (فيديو)

غاب الفنان وابنته.. تأجيل أولى جلسات دعوى ابنة رشوان توفيق ضد والدها لـ 25 ديسمبر

بـ كفنه الأبيض بلا نعش.. أصدقاء يشيعون جثمان شاب إلى قبره على موتوسيكل

محاولة لتهدئة الخلاف الدبلوماسي .. تفاصيل استقالة جورج قرداحي من منصبه|شاهد

إحالة (عصابة ماما ) ببنك شهير بعد استيلائهم على أموال بالملايين للمحاكمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلبت الطلاق بسبب ليلى علوى وأجرت ربط رحم .. تصريحات مثيرة لـ سمية الألفي

عمليات التجميل وأدوار الإغراء.. 10 تصريحات لـ سارة سلامة بعد صورتها الأخيرة

الفاجومي أطلق قذائفه في وجه الجميع.. لماذا تحولت بوصلة أحمد فؤاد نجم بعد النكسة؟

ويجز وأحمد مالك وهدى المفتي نجوم مسلسل بيمبو في مهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

فيديو جراف.. كيف رد شريف عامر على منتقديه بسبب استضافته يوسف سوستة

فيديو جراف.. تعرف على أشهر حالات وفاة اللاعبين داخل المستطيل الأخضر

تملّك منه الزهايمر.. سمير صبري يروي تفاصيل آخر لقاء مع عمر الشريف

نظرات الشك والإهانة.. قصة فتاة حامل في شهر بعد أسبوعين من الزواج

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

اﻟﻤﺰﻳﺪ